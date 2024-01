Di Euronews

L'incontro è stato organizzato dall'Associazione ebraica europea

L'Associazione ebraica europea ha organizzato una conferenza internazionale a Cracovia, in Polonia, per affrontare il problema dell'antisemitismo, a suo dire aumentato in Europa dopo lo scoppio della guerra a Gaza.

Tra i presenti diversi leader politici, tra cui l'ex presidente israeliano Reuven Rivlin e l'ex primo ministro francese Manuel Valls. Ha partecipato anche l'imprenditore multimiliardario Elon Musk, che recentemente è stato accusato di antisemitismo.

Il video della corrispondente di Euronews dalla Polonia Magdalena Chodownik.