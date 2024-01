Magdalena Chodownik Di Ilaria Cicinelli

Il 27 gennaio è il giorno della memoria, per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto e le vittime delle persecuzioni del nazismo e del fascismo. Ad Auschwitz il ricordo dei sopravvissuti rivive grazie ai loro figli. In Italia il discorso di Mattarella: riferimenti alla guerra tra Israele e Hamas