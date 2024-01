Di Euronews

Il maltempo che si è abbattuto su gran parte dell'Europa occidentale ha causato danni in Francia, Germania e Regno Unito

Continua a piovere in molte aree dell'Europa occidentale dove l'ingente quantità di acqua caduta in **Bretagna, Bassa Sassonia e Regno Unito,**ha causato inondazioni e danni.

Stato di allerta nella Bretagna occidentale

Dopo le intense piogge degli ultimi giorni a Finistère, nella Bretagna occidentale, rotti gli argini del fiume Laïta. Dalla fine dell'anno allerta rossa nell'area proprio per il bacino che potrebbe esondare da un momento all'altro. Per il momento la pioggia non sembra dare una tregua: Météo France ha previsto infatti ulteriori precipitazioni descrivendo il meteo in arrivo come "eccezionalmente intenso".

La situazione in Germania

Sott’acqua da giorni anche diverse aree in Germania: nelle ultime ore gli occhi sono puntati soprattutto alla Bassa Sassonia e vicino Brema dove la pioggia ha fatto alzare notevolmente il livello dell'acqua di alcuni fiumi, aumentando il rischio di inondazioni.

La tempesta Henk nel Regno Unito

Il Regno Unito è invece alle prese con gli effetti di Henk, ultima di una serie di tempeste di stagione abbattutasi a partire da ieri e fino all'inizio della giornata di oggi fra Inghilterra centro-meridionale e Galles con forti piogge e venti fino a 150 chilometri all'ora.

Le raffiche più violente sono state registrate nella serata del 2 gennaio sull'isola di Wight, a sud di Londra, ma la furia dei venti si è fatta sentire in diverse aree compresa la capitale.

In vigore l'allerta emanata dal Met Office britannico sul pericolo d'inondazioni, con circa 300 situazioni a rischio.