Di Euronews

Molti i disagi registrati in Danimarca, Inghilterra, Germania e Francia a causa delle pioggie e del drastico calo delle temperature. In Italia attesa un'ondata di maltempo, con temporali e vento forte

Neve e forti acquazzoni hanno continuato a causare problemi di traffico in tutto il Nord Europa. Il maltempo è arrivato anche su gran parte dell**'Italia**: per la giornata di sabato 6 gennaio il Dipartimento della protezione civile ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Toscana e allerta gialla in altre 13 Regioni. Attesi venti di burrasca e mareggiate in Sardegna.

Il ghiaccio paralizza la Danimarca

Il ghiaccio sta mettendo dura prova i cittadini della Danimarca**, molti di disagi sulle strade che non possono essere sufficientemente salate.**La polizia della penisola dello Jutland ha esortato le persone a evitare di guidare inutilmente giovedì sera.

Piogge incessanti in Inghilterra

In Inghilterra, i residenti di molte altre città fluviali sommerse dalle piogge hanno dovuto affrontare interruzioni del servizio ferroviario e molti abitanti di Gloucester sono stati costretti a evacuare le loro proprietà.

Inondazioni in Germania e Francia

In Germania, sono intervenuti anche i soccorsi francesi che hanno offerto aiuto nelle aree colpite dalle inondazioni dopo giorni di forti piogge. L'innalzamento delle acque ha messo a rischio di crollo le dighe.

Ma la situazione resta allarmente anche in Francia, con le temperature che dovrebbero scendere bruscamente. I residenti della regione di Pas-de-Calais, colpiti dalle recenti inondazioni, temono che il gelo possa causare danni alle loro proprietà.