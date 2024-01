Di Maria Michela D'Alessandro

Freddo record nella Lapponia svedese: a Kvikkjokk-Årrenjarka la colonnina di mercurio è scesa a -43,6 gradi, mai così bassa a gennaio dal 1999

Nel mese di gennaio un freddo così nella Lapponia svedese non si vedeva da 25 anni: il record è stato registrato a Kvikkjokk-Årrenjarka con il termometro sceso fino a -43,6 gradi. Secondo l'agenzia di stampa svedese Tt è la temperatura più fredda registrata nel Paese a gennaio dal 1999.

Sempre nella Lapponia svedese, a Nikkaluokta, il 2 gennaio è stata registrata una temperatura di meno 41,6 gradi centigradi. Il villaggio abitato dagli indigeni Sami si trova nella regione che si estende dalle zone settentrionali della Norvegia attraverso la Svezia e la Finlandia fino alla Russia.

Come riporta l'agenzia svedese Tt, secondo Ida Dahlström dell'Istituto meteorologico e idrologico svedese, nel nord del Paese le temperature notturne si sono attestate fra -25 e -35 gradi "e sembra che il freddo rimarrà per il resto della settimana".

Registrati disagi alla viabilità e ai trasporti pubblici con numerosi bus e treni soppressi in tutta la regione scandinava.

In Danimarca attesi fino a 70 cm di neve

Mercoledì una bufera di neve ha colpito anche la **Danimarca:**in alcune aree al nord del Paese sono attesi fino a 70 centimetri di neve.

Numerosi traghetti sono stati cancellati a causa del maltempo, la polizia ha esortato gli automobilisti a evitare viaggi non necessari proprio per il forte vento e la neve nelle regioni settentrionali e occidentali.

Per l'Istituto meteorologico danese il rischio di strade innevate e ghiacciate è in gran parte del Paese, e per il sud, alle prese anche con alluvioni, ha emesso un'allerta arancione per forti piogge.