Gran parte dell'Europa è alle prese con il freddo intenso: mai così tanta neve da oltre 10 anni in Danimarca, abbondanti nevicate in Moldova e -40 gradi in Svezia

La neve e il freddo estremo degli ultimi giorni continuano a creare disagi a migliaia di cittadini europei alle prese con temperature glaciali e nevicate record in gran parte del Continente.

Danimarca: mai così tanta neve nell'ultimo decennio

In Danimarca le temperature sono scese fino a 20 gradi sotto lo zero con nevicate storiche: l'ultima volta che è caduta una quantità maggiore di neve risale a oltre dieci anni fa. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale Dmi il mezzo metro di neve misurato il 4 gennaio è infatti il livello più alto in Danimarca dal gennaio 2011.

Il freddo record ha causato numerosi disagi alla viabilità in molte aree del Paese a causa di ghiaccio e neve sulle strade. Negli ultimi giorni le società di assistenza danesi hanno ricevuto migliaia di richieste di aiuto da automobilisti in difficoltà.

Temperature glaciali in Moldova

Temperature glaciali anche in Moldova, alle prese da alcuni giorni con un freddo artico: il termometro è sceso di gran lunga sotto lo zero e le abbondanti nevicate hanno causato disagi in tutto il Paese. Le autorità della capitale Chisinau sono state costrette a chiudere le scuole e a sospendere i trasporti pubblici. Molti automobilisti sono rimasti bloccati lungo le strade a causa della neve, altri sono finiti fuori dalla carreggiata per il ghiaccio. I soccorritori sono dovuti intervenire per salvarli dall’assideramento. La polizia ha messo in guardia chi si mette alla guida e di prestare attenzione alle condizioni dell'asfalto.

Freddo record in Svezia

Il 3 gennaio scorso a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella Lapponia svedese, il termometro è sceso fino a -43,6 gradi. Secondo l'agenzia di stampa svedese Tt è la temperatura più fredda registrata nel Paese a gennaio dal 1999, quando era arrivata a 49 gradi sotto zero.