Di Euronews

Dopo Sydney e Tokyo anche le capitali europee hanno accolto l'anno nuovo con suggestivi spettacoli pirotecnici

PUBBLICITÀ

Dopo La Nuova Zelanda e l'Australia, l'Asia, Africa orientale e il Medio Oriente, il 2024 è arrivato anche in Europa ed è stato accolto da spettacolari giochi pirotecnici in numerose città.

I fuochi d'artificio nelle capitali euroee

I fuochi d'artificio hanno illumintato i luoghi più iconoci delle città. A Londra i rintocchi della mezzanotte del Big Ben sono stati accompagnati dai fuochi d'artificio sul Tamigi. A Berlino lo spettacolo di luci e polvere da sparo si è svolto nel cielo sopra porta Brandeburgo.

La maggior parte delle grandi capitali del continente ha offerto agli spettatori spettacoli suggestivi. Da Roma a Parigi, da Bruxelles ad Amsterdam, i fuochi d'artificio sono stati fatti esplodere come buon auspicio, nonostante i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina abbiano dominato l'anno appena trascorso.