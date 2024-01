Di Euronews

Nuovo anno nel continente americano: i festeggiamenti dalla spiaggia di Copacabana a Rio a Times Square a New York

Da Rio de Janeiro a New York, i festeggiamenti per il nuovo anno hanno riempito di turisti la famosa spiaggia di Copacabana e il cuore della Grande Mela, Times Square.

Capodanno sulla spiaggia di Rio

A Rio de Janeiro, in Brasile, migliaia di persone si sono radunate sulla spiaggia di Copacabana per uno spettacolo pirotecnico di 12 minuti che ha illuminato il cielo notturno e l'acqua dell'oceano di tutti i colori.

Molti hanno seguito le tradizioni dei riti e della religione afro-brasiliana vestendosi di bianco per attirare la pace per il nuovo anno, e festeggiando vicino all'acqua.

Capodanno a Times Square

In migliaia si sono dati appuntamento anche a Times Square, a New York, per il tradizionale conto alla rovescia nell'iconica piazza della Grande Mela. Luci e coriandoli hanno inondato la notte che segna il passaggio dal vecchio al nuovo anno: per il 2024 un look rinnovato per la Times Square New Year's Eve ball, la palla che scende dal grattacielo One Times Square allo scoccare della mezzanotte. Più grande, più luminosa e con un motivo a papillon, realizzato grazie a due triangoli che si illuminano contemporaneamente.

La sfera di quest'anno ha un diametro di quasi 3,70 metri, è composta da oltre 2,600 cristalli, pesa circa sei tonnellate ed è illuminata da oltre 30mila led.