Capodanno: il mondo accoglie il 2024

Di Maria Michela D'Alessandro

Primi festeggiamenti in Nuova Zelanda, Australia, Cina e Hong Kong. Papa Francesco al "Te Deum" di fine anno: "Il 2024 sia un anno di speranza per tutti"

La Nuova Zelanda è stato uno dei primi Paesi ad accogliere il 2024 con Auckland dove si è festeggiato il primo Capodanno nel mondo: giochi di luce tra i fuochi d'artificio e la Sky Tower illuminata per l'occasione.

In Australia, il Sydney Harbour Bridge è stato tra le attrazioni principali dove ammirare lo spettacolo pirotecnico visto ogni anno da più di quattrocento milioni di persone in tutto il mondo.

Grande dispiegamento delle forze di polizia per garantire sicurezza a un milione tra cittadini e turisti arrivati sul lungomare di Sidney per festeggiare il nuovo anno.

Cina e Hong Kong

Spettacolo pirotecnico anche ad Hong Kong dove per 12 minuti i fuochi d'artificio hanno illuminato il lungomare.

A Pechino, la capitale cinese, il countdown verso il nuovo anno è stato organizzato al Shougang Park della città: il 2024 per l'oroscopo cinese sarà l'anno del Drago, anche se inizierà a febbraio in occasione del Capodanno cinese.

Il discorso di fine anno di Xi

La Cina "sarà sicuramente riunificata", ha affermato il presidente cinese Xi Jinping rivolgendosi alla Nazione nel suo di scorso di fine anno. "Tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese", ha sottolineato Xi, citato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. In quanto all'economia cinese Xi ha detto che è più resiliente e più dinamica di prima, riuscendo a dominare la tempesta in cui era.

Papa Francesco al "Te Deum" di fine anno: "Il 2024 sia un anno di speranza per tutti"

In occasione del tradizionale Te Deum, l'inno di ringraziamento a conclusione dell'anno celebrato nella Basilica di San Pietro a Roma, Papa Francescoha dichiarato che il 2024 "sarà un anno dedicato alla preghiera".

Una città più vivibile per i suoi cittadini è anche più accogliente per tutti Papa Francesco

Nell'anno che sta per iniziare e che precede quello del Giubileo, Il Papa ha auspicato che Roma possa diventare una città più vivibile e accogliente."Tutti sappiamo che da tempo è in atto l'organizzazione del Giubileo - ha detto il Pontefice -. Ma comprendiamo bene che, nella prospettiva che quiassumiamo, non si tratta principalmente di questo; si tratta piuttosto della testimonianza della comunità ecclesiale e civile; testimonianza che, più che negli eventi, consiste nello stile di vita, nella qualità etica e spirituale della convivenza".