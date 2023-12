Durante il periodo natalizio il numero di migranti che hanno intrapreso il viaggio attraverso la rotta mediterranea ha subito un'impennata improvvisa. Le Ong Sea Watch e Sos Méditerranée hanno soccorso in mare 1500 persone in quattro giorni, al momento al sicuro in Italia

PUBBLICITÀ

Dall'inizio delle festività natalizie l'Italia sta assistendo a un'improvvisa impennata del numero di migranti arrivati dal Mediterraneo, secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Interno italiano giovedì. Tra le motivazioni principali, le buone condizioni meteorologiche che favoriscono la navigazione.

Il Viminale ha dichiarato che in quattro giorni sono stati registrati più di 1.500 migranti.

Il giorno con il maggior numero di arrivi è stato mercoledì 27 dicembre, quando 723 persone sono sbarcate sulle coste italiane.

I salvataggi effettuati delle Ong

La maggior parte degli sbarchi è avvenuta sull'isola di Lampedusa, a 70 miglia nautiche dalla Tunisia. Diverse navi di soccorso gestite da associazioni umanitarie hanno salvato centinaia di migranti nel Mediterraneo centrale dal 25 dicembre.

In un primo salvataggio la sera del 24 dicembre, 55 persone sono state salvate dall'Organizzazione non governativa (Ong) tedesca Sea Watch da un gommone sovraffollato nelle acque internazionali al largo della Libia.

La Sea-Watch 5 ha sbarcato in sicurezza 119 persone a Marina di Carrara dopo 4 giorni di navigazione, si legge in un post su X pubblicato giovedì. "Salvati da due imbarcazioni in difficoltà, questi individui non devono più affrontare i pericoli della via di fuga. La gioia a bordo è immensa: sono al sicuro, non sono in Libia e nessuno è annegato".

In seguito l'Ong nella notte di Natale ha tratto in salvo 118 migranti nel Mediterraneo centrale, tra cui una dozzina di minori, il più piccolo dei quali ha tre anni.

Più di ducentomila persone dal Nord Africa nel 2023

Anche il team di Sos Méditerranée ha salvato 244 persone a bordo della Ocean Viking mercoledì. Le autorità italiane hanno assegnato Bari come porto di sbarco, dove l'Ocean Viking dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Martedì, la nave di soccorsodell'associazione umanitaria Sea-Eye ha salvato 106 persone da due diverse imbarcazioni nella zona di ricerca e soccorso maltese, a sud di Lampedusa.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), 260.662 persone hanno attraversato il Mediterraneo e raggiunto l'Europa dal Nord Africa dall'inizio del 2023.