Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Rudy Giuliani mentre lascia la sede della Corte Federal a Washington lo scorso 15 dicembre - Diritti d'autore Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Rudy Giuliani mentre lascia la sede della Corte Federal a Washington lo scorso 15 dicembre - Diritti d'autore Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Di Maria Michela D'Alessandro

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e avvocato di fiducia di Donald Trump, in bancarotta. La scorsa settimana era stato condannato a risarcire 148 milioni di dollari a due ex scrutinatrici della Georgia