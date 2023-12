Sospesa la corsa del tycoon alle primarie repubblicane in Maine. La segretaria di Stato Bellows ha squalificato Trump per il suo coinvolgimento nell'attacco al Congresso del gennaio 2021. Immediata la reazione dei repubblicani

Dopo la decisione della Corte Suprema del Colorado, arriva un altro stop alla corsa presideziale di Donald Trump. La segretaria dello Stato democratico del Maine Shenna Bellows ha rimosso giovedì l'ex presidente Usa dalle primarie presidenziali dello Stato in base alla clausola di insurrezione della Costituzione per il suo coinvolgimento nell'attacco al Campidoglio del 2021.

Per la prima volta un funzionario elettorale ha agito unilateralmente, mentre si attende la sedenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che dovrà decidere se Trump sia ancora idoneo a tornare alla Casa Bianca. La campagna di Trump ha duramente criticato la decisione di Bellows e ha fatto sapere che farà appello presso i tribunali statali del Maine.

Perché Trump è stato squalificato in Maine

Bellows ha stabilito che Trump non può più candidarsi per il suo precedente incarico perché il suo ruolo nell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha violato la Sezione 3 del Quattordicesimo emendamento, che vieta di ricoprire cariche a coloro che "hanno partecipato a un'insurrezione". Bellows ha emesso la sentenza dopo che alcuni residenti dello Stato, tra cui un gruppo bipartisan di ex legislatori, hanno contestato la posizione di Trump sulla scheda elettorale.

La decisione è stata sospesa fino a quando la Corte Suprema degli Stati Uniti non deciderà se Trump è escluso dalla carica in base alla disposizione dell'epoca della Guerra Civile, che proibisce a chi ha "partecipato a un'insurrezione" di ricoprire una carica. È probabile che la più alta corte nazionale avrà l'ultima parola sulla presenza o meno di Trump sulla scheda elettorale nel Maine e negli altri Stati.

"Non sono giunta a questa conclusione con leggerezza", ha scritto Bellows in un documento di 34 pagine. "Sono consapevole che nessun Segretario di Stato ha mai privato un candidato presidenziale dell'accesso al voto sulla base della Sezione 3 del Quattordicesimo Emendamento. Sono anche consapevole, tuttavia, che nessun candidato presidenziale si è mai impegnato in un'insurrezione".

Critiche dalla campanga di Trump

La campagna di Trump ha immediatamente criticato la sentenza. "Stiamo assistendo, in tempo reale, al tentativo di furto di un'elezione e alla privazione del diritto di voto degli americani", ha dichiarato il portavoce della campagna Steven Cheung in un comunicato.

La campagna di Trump martedì ha chiesto che Bellows si squalifichi dal caso perché in precedenza aveva twittato che il 6 gennaio era stata una "insurrezione" e si era lamentata del fatto che Trump fosse stato assolto nel processo di impeachment al Senato degli Stati Uniti dopo l'attacco al Campidoglio.

"La mia decisione si è basata esclusivamente sui documenti presentati all'udienza e non è stata in alcun modo influenzata dalla mia affiliazione politica o dalle mie opinioni personali sugli eventi del 6 gennaio 2021", ha dichiarato Bellows all'agenzia Associated Press giovedì sera.

L'importanza del Maine nelle elezioni presidenziali

Il Maine ha solo quattro voti elettorali, ma è insieme al Nebraska uno dei due Stati a dividerli. Dei quattro grandi elettori votati in Maine, due spettano a chi vince il voto popolare totale, mentre gli altri sono eletti ciascuno nei due distretti congressuali dello Stato. Nel 2020, Trump ha vinto uno degli elettori, quindi la sua esclusione dalla scheda elettorale, nel caso in cui dovesse emergere come candidato repubblicano, potrebbe avere implicazioni enormi in una corsa che sarà molto combattuta contro il presidente in carica Joe Biden.

L'attesa decisione della Corte Suprema

Nella sua decisione, Bellows ha riconosciuto che la Corte Suprema degli Stati Uniti avrà probabilmente l'ultima parola, ma ha detto che era importante che lei facesse il suo dovere ufficiale. I tempi della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, però, non sono chiari, sia repubblicani che democratici vogliono che sia rapida. Il Partito Repubblicano del Colorado ha fatto appello alla decisione dell'Alta Corte del Colorado mercoledì, sollecitando un calendario accelerato, e si prevede che anche Trump presenti un appello entro la settimana. Giovedì i firmatari del caso del Colorado hanno sollecitato la massima corte nazionale ad adottare un calendario ancora più rapido, in modo da potersi pronunciare prima del 5 marzo, il cosiddetto Super Tuesday, quando 16 Stati, tra cui il Colorado e il Maine, sono chiamati a votare per il processo di nomina presidenziale repubblicana.

La clausola alla Costistuzione è stata aggiunta nel 1868 per impedire ai Confederati sconfitti di tornare alle loro precedenti posizioni di potere nel governo locale e federale. Proibisce a chiunque abbia infranto il giuramento di "sostenere" la Costituzione di ricoprire una carica. La disposizione fu utilizzata per impedire a un'ampia gamma di ex confederati di ricoprire cariche che andavano dallo sceriffo locale al Congresso, ma cadde in disuso dopo l'amnistia del Congresso del 1872 per la maggior parte degli ex confederati.

Gli storici del diritto ritengono che l'unica volta che la disposizione è stata utilizzata nel Ventesimo secolo è stato nel 1919, quando è stata citata per negare un seggio alla Camera a un socialista che si era opposto al coinvolgimento degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. Ma dopo l'attacco del 6 gennaio, è stata ripresa.