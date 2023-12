Non si sbloccano 60 miliardi di aiuti americani per Kiev, nonostante la "fiducia" espressa da Zelensky martedì alla stampa mondiale. L'esercito ucraino sulla difensiva nell'est. Human rights watch denuncia l'arruolamento forzato di ucraini da parte dell'esercito russo

La guerra della Russia in Ucraina "non terminerà prima delle elezioni americane, che presentano uno scenario favorevole per Putin" ha detto l'Alto rappresentate dell'Unione europea per gli affari esteri, Josep Borrell, al summit Grand Continent in corso a Courmayeur.

"Le società europee devono sapere che la nostra industria bellica non è assolutamente all'altezza delle sfide che ci troviamo di fronte" ha aggiunto Borrell.

L'assistenza militare e finanziaria all'Ucraina sta tenendo impegnati i governi e il presidente Volodymyr Zelensky che, nonostante gli appelli, si è visto bloccare di recente da Stati Uniti e Unione europea aiuti per oltre 100 miliardi di dollari.

Martedì, i leader del Senato degli Stati Uniti hanno deciso che il Congresso chiuderà l'anno senza approvare i 61 miliardi di dollari richiesti con insistenza da Kiev e che la Casa Bianca ha incluso in un pacchetto di sicurezza che comprende anche aiuti a Israele.

I negoziatori repubblicani e democratici, infatti, non sono riusciti a raggiungere un accordo che avrebbe visto l'approvazione dei fondi per l'Ucraina cercata dal presidente Joe Biden in cambio di nuove misure sull'immigrazione negli Usa richieste dai repubblicani, tra cui la detenzione dei richiedenti asilo al confine e la creazione di un'autorità nazionale per l'allontanamento rapido dei migranti.

Proiettili, armi, equipaggiamento. La nostra produzione. Sostegno ai nostri guerrieri. Supereremo questa maratona e raggiungeremo la vittoria. La chiave è aumentare ogni giorno la forza dell’Ucraina, del nostro Paese e del nostro popolo

"Sono molto più ottimista oggi rispetto a giovedì" ha dichiarato il leader della maggioranza, il democratico Chuck Schumer. ""Abbiamo solo un'opzione, dobbiamo avere successo. La posta in gioco è troppo alta per l'America, per l'Europa, per il Medio Oriente. Dobbiamo inviare più aiuti all'Ucraina per sconfiggere Putin" ha aggiunto.

Schumer e il leader repubblicano, Mitch McConnell, hanno dichiarato di sperare di votare sugli aiuti "all'inizio del prossimo anno".

Dopo quasi due anni di guerra, il sostegno pubblico degli Stati Uniti all'Ucraina è diminuito e il Dipartimento della Difesa ha affermato di aver quasi esaurito i fondi disponibili per sostenere Kiev.

Nuovi attacchi russi e arruolamenti forzati di civili in Ucraina

Non sono buone notizie per il presidente ucraino Zelensky, che davanti alla stampa locale e internazionale martedì si è detto "fiducioso che gli Stati Uniti non ci deluderanno" e che l'Ucraina "non sta perdendo la guerra".

La preoccupazione è chesenza gli Stati Uniti, di gran lunga il maggiore finanziatore e armatore della difesa ucraina (con 44 miliardi di euro, seguiti dalla Germania con 17,1 e dal Regno Unito con 6,6 secondo il Kiel institute for the world economy), si prospetti un cambio delle sorti del conflitto.

Le truppe russe hanno l'iniziativa nelle loro mani Vladimir Putin Presidente della Federazione Russa

Nella notte tra martedì e mercoledì, dei droni sono tornati a colpire Kiev mentre due attacchi russi a Kharkiv, nell'Ucraina occidentale, hanno ferito nove persone tra cui quattro bambini tra i due e i tredici anni, secondo il sindaco della città, Roman Mrochko.

Dalla Crimea sono partiti invece 19 droni esplosivi Shahed verso diverse regioni ucraine e sono stati quasi tutti intercettati, ha reso noto l'aeronautica ucraina.

"Crediamo davvero che non esista alcuna base per la pace con l'Ucraina, il tema dei negoziati adesso è irrilevante" ha dichiarato mercoledì il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

Prosegue dunque sul fronte est l'offensiva di terra russa, in particolare nella zona di Avdiivka. L'organizzazione Human Rights Watch ha denunciato che l'esercito di Mosca continua ad arruolare civili e detenuti nell'Ucraina occupataobbligandoli a combattere.

"Questo costituisce un crimine di guerra" si legge in un comunicato diffuso dalla Ong.

Il contributo dell'Italia

L'Italia ha speso finora 700 milioni per l'Ucraina, piazzandosi al tredicesimo posta tra i donatori monitorati dal Kiel institute for the world economy.

Martedì il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto per l'invio di armi all'Ucraina e la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione a mandare aiuti militari a Kiev.

La lista rimane top secret ma tra i prossimi materiali da fornire all'Ucraina dovrebbero esserci sistemi contraerei e anti-drone, così come equipaggiamenti, gruppi elettrogeni e quanto necessario a sostenere le operazioni militari.

È quanto emerge dalla relazione martedì al Copasir, il comitato parlamentare che supervisione l'attività dei servizi segreti, dal ministro della Difesa Guido Crosetto.