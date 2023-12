Sei feriti sono in gravi condizioni. L'uomo è in rianimazione. Non è chiaro il movente, ma è stata aperta un'indagine per terrorismo. Continua lo scambio di droni tra Russia e Ucraina

PUBBLICITÀ

Un funzionario locale ha fatto esplodere delle granate durante una riunione comunale nel villaggio di Keretsky, nella regione dell'Ucraina occidentale di Zakarpattia, ferendo 26 persone. Sei sono in gravi condizioni.

Lo hanno dichiarato le autorità, che non hanno ancora fornito un movente ma che hanno aperto un'indagine per terrorismo e per possesso illegale di armi.L'identità dell'uomo, attualmente in rianimazione, non è stata resa pubblica, ma è stato appunto specificato che fosse un "funzionario locale".

Le immagini diffuse dalla polizia, estrapolate dalla diretta video della riunione, mostrano un uomo che entra in una piccola stanza dove erano già sedute diverse persone. Dopo una breve conversazione, visibilmente accesa, estrae dalle tasche e getta sul pavimento quelle che sembrano granate. Seguono diverse forti esplosioni, fumo e urla di panico, prima che il video si interrompa.

Scambio di droni

Continua lo scambio di droni esplosivi tra Russia e Ucraina. L'aeronautica di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto nella notte tutti e 14 i droni lanciati da Mosca. Kiev dice di abbattere la maggior parte dei missili e droni lanciati ogni notte dall'esercito russo contro le sue infrastrutture e chiede sempre più mezzi per la sua difesa antiaerea.

I 14 droni abbattuti ieri sera sono stati lanciati, secondo Kiev, dalla regione meridionale russa di Krasnodar verso le regioni ucraine di Mykolaiv (sud), Kherson (sud), Khmelnytsky (ovest) e Poltava (centro).

L'Ucraina sostiene che come lo scorso inverno la Russia stia cercando di distruggere le strutture energetiche del Paese per far sprofondare gli ucraini nel buio e nel freddo. Finora le difese aeree hanno impedito distruzioni importanti, ma senza nuovi aiuti militari ci si chiede quante munizioni abbia Kiev per contrastare questa minaccia.

La Russia è anche all'offensiva nell'est, dopo il fallimento della controffensiva estiva dell'esercito ucraino, e afferma di aver fatto progressi anche nel sud.

Anche Mosca ha detto di aver abbattuto sei droni ucraini nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina. Il ministero russo lo ha annunciato nella serata di venerdì su Telegram. I droni avevano come obiettivo "infrastrutture sul territorio russo", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli.

Il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoït, ha confermato che un attacco di droni è stato respinto dalle forze russe, invitando i residenti a "mantenere la calma" su Telegram.