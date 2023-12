"Una guerra ai bambini": l'Unicef chiede lo stop del conflitto a Gaza

Di Euronews

Il tasso di mortalità infantile a Gaza è altissimo. L'Unicef ha chiesto lo stop a quella che ha definito una "guerra ai bambini"

L'escalation delle ostilità nella Striscia di Gaza sta avendo un impatto catastrofico sui bambini e sulle loro famiglie. I minori stanno morendo a un ritmo allarmante. Secondo dati dell'Unicef più di 6 mila bambini sono stati uccisi e altre migliaia feriti.

Il portavoce dell'associazione, James Elder, ha avvertito: "non si deve più vedere altri bambini con le ferite della guerra, con le ustioni, con le schegge che disseminano il loro corpo, con le ossa rotte" e si è scagliato contro i leader che non fanno nulla per mettere fine al massacro. "L'indolenza di coloro che potrebbero fare qualcosa sta permettendo l'uccisione di bambini".

Più di 1,7 milioni di persone nella Striscia di Gaza sono state sfollate, hanno dovuto lasciare le loro case, i loro villaggi che poi sono stati distrutti. La metà delle persone evacuate sono bambini senza accesso a sufficiente acqua potabile, cibo, carburante e medicine.

Dopo la ripresa delle operazioni militari nella Striscia di Gaza nelle prime ore di venerdì, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha chiesto l'immediata cessazione delle ostilità nell'enclave palestinese devastata dalla guerra, facendo appello alle parti e agli Stati che hanno influenza per garantire un cessate il fuoco.

"È necessario attuare un cessate il fuoco duraturo. L'alternativa è impensabile per persone che, come mi ha detto un palestinese, stanno già vivendo in un incubo", ha continuato James Elder.

Citando i dati delle autorità sanitarie gazane, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che al 27 novembre erano morte più di 15 mila persone. Di queste, il 41% - ovvero 6.150 - sono bambini.

Sabato le autorità sanitarie hanno aggiornato la cifra a più di 15.200, il 70% dei quali sono donne e bambini.