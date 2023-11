Ungheria: i sopravvisuti raccontano l'inferno di Hamas

Di euronews

Una famiglia sfuggita al massacro di Hamas racconta le ore del terrore. Ma la voglia di tornare nella propria casa, nonostante tutto, resta grande. Con la speranza di ritrovare un paese diverso.

Alcuni sopravvissuti all'attacco terroristico di Hamas contro Israele hanno raccontato le loro esperienze durante una visita in Ungheria. Erano tra i tifosi arrivati per assistere alle partite della squadra di calcio israeliana nelle qualificazioni a Euro 2024. Una donna ha raccontato di essersi precipitata con i suoi tre figli e il marito in un rifugio mentre si svolgeva l'attacco. Alla fine sono stati salvati dopo 23 ore.

"Senza nulla da mangiare, senza nulla da bere, non parlavamo. Eravamo sempre al telefono, nel gruppo WhatsApp del kibbutz, e sentivamo tutto

quello che succedeva. Abbiamo sentito molti spari". Esti Bitton, sopravvissuta all'attacco nel kibbutz Kfar Azza

Elinor Biton-Bariach era nascosta in cantina con la sua famiglia quando i terroristi hanno invaso la loro abitazione. Hanno sparato dal tetto della casa controi locali, uccidendo più di sessanta persone . Ma Elinor, nonostante tutto, non intende allontanarsi dalla zona pericolosa

"Anche se ora non viviamo nel kibbutz, vogliamo tornarci. Saremo più forti. Saremo più saggi e probabilmente saremo migliori come comunità. Ma Hamas non vincerà questa volta. Torneremo indietro perché queste sono le nostre case, questa è la nostra casa e questa è la nostra comunità".

I sopravvissuti hanno anche raccontato che non hanno più avuto notizie di altri amici presi in ostaggio a Gaza.