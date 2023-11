Peggiora la situazione nella Striscia di Gaza, i combattimenti e i raid aerei non accennano a fermarsi. Sospese le consegne di aiuti umanitari per mancanza di carburante. Israele ordina di evacuare anche il sud della Striscia, verso dove non è chiaro. Amnesty esorta il Paese a revocare la decisione

PUBBLICITÀ

Israele ha confermato di aver trovato il corpo di un ostaggio di Hamas, il secondo, vicino all'ospedale Al Shifa. La vittima, Noa Marciano, era una militare di 19 anni, i cui funerali si sono svolti questo venerdì 17 novembre. La notizia della scomparsa era già stata confermata lo scorso 14 novembre, dopo la diffusione del video di Hamas in cui si mostra Marciano rivolgersi a una telecamera, e in seguito il cadavere della giovane. Hamas afferma che la giovane sarebbe morta nel corso di un raid aereo israeliano.

Mentre gli attacchi di Israele contro Hamas continuano a Gaza, il braccio armato del movimento, le Brigate al-Qasam, hanno smentito le accuse, secondo cui il gruppo avrebbe tenuto prigionieri gli ostaggi negli ospedali di Gaza city. Questo 17 novembre Israele ha anche affermato, senza alcuna conferma indipendente, di aver trovato decine di granate in un asilo nido e armi in una scuola elementare nel nord della Striscia di Gaza, che secondo l'esercito sarebbero appartenute ad Hamas.

Intanto gli ospedali continuano a essere sovraccarichi. Il responsabile dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per i Territori palestinesi occupati, Richard Peeperkorn, ha avvertito della "necessità immediata" di trasferire "ordinatamente" i pazienti in Egitto per "alleggerire" il settore sanitario. Il capo dell’Oms afferma che gli ospedali nella Striscia di Gaza devono essere protetti, ma le strutture crollano sotto gli attacchi israeliani.

La scia di distruzione e di morti lasciata dai bombardamenti israeliani continua a crescere e la situazione si aggrava. Questo 17 novembre, le agenzie di aiuti umanitari hanno dovuto sospendere la consegna di beni alla Striscia di Gaza a causa della mancanza di carburante. Il gabinetto di guerra di Israele ha accettato di far entrare nell'enclave solo due autocisterne di carburante al giorno. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, ha detto che il carburante sarà consentito per il sistema di comunicazione di Gaza e per i servizi idrici e fognari. Una quantità che lui stesso ha definito "molto minima", circa il 2-4% della normale quantità di carburante che entrava a Gaza prima dello scoppio della guerra.

Il bilancio delle vittime a Gaza a causa delle bombe israeliane ha raggiunto le 12mila persone, con decine di migliaia di feriti. Israele intanto avrebbe diffuso dei volantini che dicono ai residenti di Khan Younis di lasciare il sud della Striscia per dirigersi in "rifugi conosciuti". Già 1,5 milioni di persone, tra cui bambini, anziani e donne incinte, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nel nord. L'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti umani, Amnesty international, ha esortato Israele a revocare l'ordine.