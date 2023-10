Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Le scuole sono diventate l'unico rifugio per migliaia di bambini. Gli educatori provano a organizzare giochi e attività per distrarli dall'orrore della guerra ma il suono degli aerei israeliani non concede riposo