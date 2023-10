Di Euronews, AFP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La droga è stata trovata su navi provenienti dal Sud America

Le autorità spagnole hanno annunciato lunedì il sequestro di quasi 720 kg di cocaina proveniente dal Costa Rica. La droga è stata trovata all'interno di un container arrivato al porto di Malaga alla fine di settembre.

Il carico illegale era nascosto in una cassaforte sepolta sotto rottami metallici nel container. Otto persone sono state arrestate in relazione al sequestro di droga, ma le loro identità non sono state rivelate.

Sebbene si tratti di un'operazione significativa per le autorità spagnole, il sequestro di droga è ben lontano dal più grande del Paese, avvenuto all'inizio di quest'anno, ad agosto, quando 9,5 tonnellate di droga sono state scoperte in un container di banane in viaggio dall'Ecuador.

Secondo i dati del 2020, la Spagna è stata il terzo Paese in Europa per quantità di cocaina sequestrata nei suoi porti, con un totale di 26 tonnellate, dopo il Belgio (69 tonnellate) e i Paesi Bassi (45 tonnellate).

Il sequestro di droga spagnolo arriva pochi giorni dopo che un altro Paese, il Regno Unito, ha condotto uno dei più grandi arresti di cocaina della sua storia.

Le autorità britanniche hanno trovato 11,4 milioni di euro (10 milioni di sterline) di cocaina nello scafo di una nave sequestrata nel porto di Sheerness nel Kent - una contea a sud-est di Londra - nell'ambito di un'indagine che ha coinvolto agenti di polizia e di frontiera, secondo quanto riportato dalla National Crime Agency.

Le autorità hanno sequestrato circa 137 kg di droga dalla nave container, che batteva bandiera panamense e trasportava un carico di banane. La droga è stata trovata in quattro grosse stive nascoste sotto la linea di galleggiamento, un'area di ingresso per l'acqua marina che aiuta la stabilità della nave.

L'imbarcazione era diretta verso i Paesi Bassi, ma è stata fermata per le perquisizioni dopo aver attraccato nel porto britannico il 14 ottobre.