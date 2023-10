Di Euronews Digital

Per i titolari, la missione di promuovere l'unità e la pace è diventata più forte dopo la guerra tra Israele e Hamas

Siamo al "Kanaan", ristorante berlinese gestito da proprietari israeliani e palestinesi.

Uno di essi, Oz Ben David, dice che lo shock dell’attacco di Hamas lo ha portato a chiudere il ristorante per alcuni giorni, ma lo ha riaperto quando ha visto alcune attività commerciali israeliane chiudere temporaneamente per paura di attacchi antisemiti.

"Costruendo quei ponti tra loro - afferma - se quei posti verranno chiusi allora il terrore vincerà, dobbiamo mostrare ed essere qualcosa di diverso".

Oz dice che lui e il comproprietario Jalil Dabit hanno avviato il ristorante per sfidare la convinzione secondo cui non sarebbe stato possibile per persone con la loro identità lavorare insieme.

Il ristorante si è ampliato e impiega persone che riflettono la diversità di Berlino: siriani, egiziani e membri della comunità Lgbtqia.

"Oz e Jalil - dice la giornalista Kristina Jovanovski - hanno attirato l'attenzione internazionale per il loro ristorante.

Jalil afferma che sono stati i valori simili a portare alla loro collaborazione e la loro esperienza lavorativa qui ha permesso loro di superare le avversità e continuare a lavorare insieme nonostante i loro diversi background".

"Anche se siamo nel mezzo della guerra - afferma Jalil - non posso odiare il mio partner perché lavoriamo insieme da nove anni e stiamo facendo queste cose insieme, cose straordinarie.

Quando le persone lavorano insieme, questo le rende più vicine".

Oz e Jalil inizialmente volevano che il ristorante fosse un esempio di cooperazione per i compagni israeliani e palestinesi, ma si sono resi conto che il suo significato andava ben oltre.

"Abbiamo notato - conclude Oz - quanto questo posto fosse importante per i tedeschi locali, gli europei che vivono qui a Berlino che cercavano un posto dove il dolore di entrambe le parti fosse valido".