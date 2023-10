Alsu Kurmasheva, giornalista russo-statunitense, in un tribunale a Kazan, Russia - Diritti d'autore Artemii Shumatov/Kommersant Publishing House via AP

Un tribunale russo ha prorogato la detenzione per Alsu Kurmasheva. La giornalista russo-statunitese è stata accusata di non essersi registrata come "agente straniera". Questo è il secondo caso. A marzo il giornalista Evan Gershkovich era stato arrestato con l'accusa di "spionaggio"