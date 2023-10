Di Euronews

L'anno prossimo in Europa il numero degli over 65 supererà quello dei minori di 15 anni. Un rapporto dell'Oms spiega perché invecchiare in salute è un bene per la collettività

La popolazione europea invecchia rapidamente. Secondo le stime, l'anno prossimo ci saranno più over 65 che minori di 15 anni. Abitudini e politiche devono adattarsi di conseguenza avverte l'Oms, che in un rapporto raccomanda stili di vita più sani per garantire il benessere in età avanzata.

Il punto chiave sul quale dovrebbero concentrarsi i governi è promuovere un'alimentazione più sana.

"Per promuovere una dieta sana, va ripensato il mondo in cui produciamo il cibo. Bisogna ridurre il contenuto di sale negli alimenti, eliminare i grassi trans e il consumo di zucchero. Inoltre, potrebbero essere utili campagne di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico specifiche per gli adulti più anziani, ma anche lo sviluppo di ambienti agevoli per gli anziani attraverso la progettazione e la pianificazione urbana", spiegaStephen Whiting, consulente per lo sport e la salute, Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il movimento fa bene ai bilanci

Anche mantenersi attivi e fare esercizio fisico regolare è fondamentale. L'OMS afferma che non sono solo gli individui a trarre beneficio dal tenersi in forma.

"All'inizio di quest'anno abbiamo pubblicato un rapporto in collaborazione con l'OCSE sul costo dell'inattività fisica per i sistemi sanitari dell'Unione Europea e abbiamo stimato che si potrebbero risparmiare 8 miliardi di euro all'anno se più persone fossero fisicamente attive e rispettassero i livelli di attività fisica raccomandati dall'OMS", prosegue Whiting.

Il rapporto esorta i governi ad adottare politiche che consentano agli anziani di essere più indipendenti, contribuire attivamente alla società e mantenere legami sociali. Punti essenziali per invecchaire in salute.