Lasciare liberi i detenuti in una zona di guerra e poi riammetterli nella società dimostra che lo Stato ha "poca considerazione per la gente comune", ha dichiarato un esperto a Euronews

A ottobre Denis Stepanov è stato accusato dell'omicidio di due donne. Le avrebbe uccise dopo aver dato fuoco a una casa in Siberia.

Pochi giorni prima un altro uomo - identificato solo come "Vladimir V" - era stato accusato di aver ucciso una bambina di 4 anni. Intossicato e in lite con la moglie, secondo gli inquirenti avrebbe colpito la figlia di lei, che sarebbe poi morta per le ferite riportate.

Ciò che accomuna questi due casi macabri è che entrambi i sospetti sono ex pugili del gruppo Wagner.

Ma questa è solo la punta dell'iceberg.

Sempre più spesso, dopo il fallito ammutinamento di giugno, migliaia di uomini del gruppo di mercenari russi hanno lasciato l'Ucraina per tornare a casa.

Anche sul campo di battaglia sono stati accusati di crimini di guerra, tra cui l'omicidio, lo stupro e la rapina di civili ucraini, nonché la tortura e l'esecuzione di disertori.

Ora, a quanto pare, alcuni di loro si stanno portando dietro dei guai.

Sebbene non esistano statistiche ufficiali, negli ultimi mesi diverse ex truppe Wagner sono state detenute o arrestate in Russia per una serie di reati che vanno dall'estorsione ai tentativi di omicidio.

Durante l'invasione russa dell'Ucraina il defunto leader dei Wagner Yevgeny Prigozhin reclutò decine di migliaia di detenuti per combattere in alcune delle battaglie più sanguinose della guerra. In cambio del loro servizio fu promesso loro che sarebbero stati graziati e che la loro fedina penale sarebbe rimasta pulita.

Si pensa che molti siano morti: a giugno l'intelligence britannica ha stimato che fino a 20 mila ex detenuti sono stati uccisi in pochi mesi nel "tritacarne" di Bakhmut.

Il Presidente russo Vladimir Putin a settembre ha dichiarato che i prigionieri russi morti combattendo in Ucraina si sono "redenti" agli occhi della società.

"Tutti possono commettere degli errori. Li hanno commessi anche loro. Ma hanno dato la vita per la Madrepatria e sono stati pienamente riscattati", ha dichiarato.

Prima di provare gli orrori della guerra, si pensa che alcuni dei detenuti dell'esercito Wagner fossero individui disturbati. Se a questo si aggiunge il rischio di traumi subiti, ecco che abbiamo la ricetta perfetta per il disastro.

Raccontando la propria esperienza di combattimento a Bakhmut dove "le persone venivano schiacciate come zanzare", un ex-mercenario ha detto a Euronews che era sicuro di morire. Ci ha raccontato che portava sempre con sé una granata per suicidarsi in caso di cattura.

Alcuni studi hanno collegato l'esposizione al combattimento e il PTSD (stress post-traumatico) a tassi più elevati di aggressività e comportamenti violenti tra i veterani, che spesso fanno fatica a riadattarsi alla vita civile - anche se non è sempre così.

"Il potenziale di criminalità tra i soldati di ritorno dal fronte è elevato perché la probabilità che questi veterani ricevano un adeguato supporto psicologico sembra estremamente bassa a causa della disfunzionalità dello Stato russo", ha dichiarato a Euronews Charlie Walker, sociologo della Russia e dell'Eurasia presso l'Università di Southampton.

"Lo Stato russo si preoccupa davvero poco del benessere dei soldati che ritornano della guerra e della società russa in generale".

Questo fenomeno non riguarda solo la Russia.

All'inizio di quest'anno, un uomo disabile, Soslan Valiyev, è stato selvaggiamente ucciso da un mercenario Wagner di ritorno a Tskhinvali, la capitale dell'Ossezia del sud, una regione separatista della Georgia sostenuta dalla Russia.

Un video inquietante condiviso su Telegram mostra l'uomo che insegue e prende a calci Valiyev prima di pugnalarlo a morte.

In un altro caso scioccante, che ha sconvolto la regione del Caucaso, un ex ufficiale di polizia dell'Ossezia del Nord, reclutato dal gruppo mercenario da una colonia penale, è stato condannato a 16 anni per aver brutalmente ucciso la sua ex moglie.

I filmati di alcune telecamere di sicurezza lo mostrano mentre colpisce la donna con più di 20 coltellate.

Pur condannando fermamente coloro che hanno commesso i crimini, il sociologo Walker ha affermato che è fondamentale "attribuire la responsabilità penale al governo russo per aver liberato i criminali in una zona di guerra e poi per averli reintrodotti nella società".

"Le autorità hanno incoraggiato attivamente sia i crimini di guerra che i crimini civili", ha aggiunto.

Prima di morire in un incidente aereo che, secondo gli analisti occidentali sarebbe stato orchestrato dal Cremlino, Prigozhin ha difeso i suoi soldati dal controllo legale.

A giugno aveva detto che il tasso di recidiva di coloro che erano stati rilasciati dal carcere e che non avevano avuto un contratto con il Gruppo Wagner per un periodo simile era "80 volte" più alto, sostenendo che i detenuti impiegati dalla sua forza avevano commesso solo un totale di 83 crimini a partire dal giugno 2023.

Dirigere i criminali in una guerra selvaggia come se fossero solo canne di cannone e poi rilasciarli di nuovo nella società riflette il disprezzo del Cremlino per i "comuni membri del pubblico", sostiene Walker.

"Questo ci racconta molto chiaramente che c'è poca considerazione per la vita delle persone che mandano in guerra, siano esse criminali condannati o giovani civili, di solito provenienti dagli strati più poveri della società", ha dichiarato a Euronews, "e non si preoccupano molto nemmeno del benessere della società".

"Al regime interessa solo la propria sopravvivenza".

E poi ha aggiunto: "La Russia ha già abbastanza problemi sociali, senza doverne creare altri. Il problema principale è che ci saranno migliaia di persone che torneranno mutilate e psicologicamente segnate da questa guerra. Vivranno in un Paese che alla fine dovrà fare i conti con quello che è successo".