Igor Salikov, un ex ufficiale del Gruppo Wagner, vuole testimoniare davanti alla Corte penale internazionale sui crimini di guerra commessi dagli uomini di Mosca in Ucraina.

Lunedì i media olandesi hanno dichiarato che Igor Salikov, 60 anni, ex-ufficiale di Mosca, è arrivato in aereo nei Paesi Bassi. Salikov sostiene di essere stato in Ucraina orientale nel 2014, quando è scoppiato il conflitto, e nel 2022, quando la Russia ha lanciato l'invasione in corso.

"So da dove provengono gli ordini", ha dichiarato a EenVandaag in collegamento video. Questa sua affermazione non è stata verificata per il momento. Se verificate, le informazioni sulla catena di comando russa potrebbero essere cruciali per le indagini sui crimini di guerra russi.

Salikov sostiene di aver prestato servizio come ufficiale del Gruppo Wagner, la milizia che svolse un ruolo di primo piano nell'invasione della Russia. Guidati da Yvgeny Prigozhin, i mercenari della Wagner avevano inscenato un breve ammutinamento a giugno. Prigozhin morì in un incidente aereo due mesi dopo.

L'arrivo di Salikov all'Aia, dove ha sede la Corte penale internazionale, arriva diversi mesi dopo che la Corte ha emesso un mandato di arresto internazionale per il presidente russo Vladimir Putin, accusato a marzo di essere responsabile del rapimento di bambini ucraini.

Salikov sostiene inoltre di avere informazioni sul volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto nel 2014.

Tutti i 298 passeggeri e l'equipaggio morirono nell'incidente aereo, quando il velivolo della Malaysia Airlines fu abbattuto sopra l'Ucraina orientale il 17 luglio 2014 da un missile russo. Nel novembre 2022 un tribunale olandese ha condannato due russi e un ribelle ucraino filorusso per il loro ruolo nell'abbattimento del volo che viaggiava da Amsterdam a Kuala Lumpur.

A febbraio, il Joint Investigation Team (JIT) incaricato di indagare sull'abbattimento ha dichiarato di aver trovato "forti indizi" che Putin abbia approvato la fornitura di armi pesanti ai separatisti ucraini che hanno abbattuto l'aereo.

Tuttavia, il team ha dichiarato di non avere prove sufficienti per incolpare Putin o altri sospetti e ha sospeso la sua indagine, durata otto anni e mezzo.