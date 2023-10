Di Euronews Digital

Almeno per dieci giorni, la Polonia ha ripristinato i controlli alla frontiera con la Slovacchia, in relazione agli attraversamenti irregolari dei migranti provenienti dalla cosiddetta "rotta balcanica", che cercano di raggiungere l'Europa occidentale proprio attraverso la Polonia.

Oltre 1.800 migranti sono già stati detenuti lungo l’intera lunghezza di questo confine.

Solo su un tratto del confine con la Slovacchia, il cosiddetto "tratto della Slesia", il numero di detenuti in relazione ad attraversamenti irregolari della frontiera sta crescendo rapidamente.

"A settembre - dice Szymon Moscicki, portavoce dell'Unità delle guardie di frontiera della Slesia - erano già detenute quasi 400 persone, e attualmente ce ne sono quasi 800.

Queste persone vengono consegnate alla parte slovacca, gli agenti del Dipartimento della Guardia di frontiera della Slesia hanno arrestato anche 40 trafficanti.

Stanotte c'è stato un inseguimento, l'auto è stata fermata e a bordo del veicolo c'erano 9 migranti: queste persone avevano documenti rilasciati dalla parte slovacca, dai quali risultava che probabilmente erano cittadini siriani, l'autista era un marocchino residente legalmente in Germania".

Così non va

Gli esperti di migrazione e gli operatori umanitari, tuttavia, vedono ancora grandi lacune nell'affrontare la situazione, sia in termini di diritti umani che di efficacia delle azioni intraprese nel corso degli anni.

"Si parla di migranti nel contesto, soprattutto della forza lavoro - dice Karol Wilczynski, esperto di migrazione, attivista umanitario, Università Jagellonica - nessuno li tratta soggettivamente, nessuno guarda ai loro diritti umani.

Nessuno sta cercando di smantellare queste reti di trafficanti: l'ultimo scandalo dei visti (corruzione riguardante tangenti ricevute da persone del ministero degli Affari Esteri in cambio di visti polacchi) dimostra che i governi sono piuttosto pronti a cooperare con i trafficanti per trarne qualche vantaggio personale".

Oltre alla Polonia, anche la Repubblica Ceca e l'Austria hanno reintrodotto i controlli alle frontiere, mentre la Germania ha aumentato le pattuglie lungo il confine con la Polonia.

"C'è una richiesta politica, non solo in Polonia - afferma Wojciech Przybylski, analista politico presso Visegrad Insight - è uno sforzo coordinato che si svolge tutti insieme, ovviamente, nel bel mezzo della campagna politica, della campagna elettorale in Polonia, ma è parte di un processo in cui i Paesi cercano di gestire il controllo sui confini esterni dell'Ue".

Il tema della migrazione e dei confini è uno dei più importanti in Polonia, nella campagna elettorale in corso, così come in tutta l’Unione europea.