L'annuncio della ministra dell'Interno dovrebbe essere confermato nelle prossime ore ma gli stessi partiti della maggioranza non sono pienamente d'accordo

Immigrazione, la Germania rinforza i controlli alla frontiera con Polonia e Repubblica Ceca; nel tentativo di arginare l'aumento dell'immigrazione clandestina.

La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser ha dichiarato di voler ripristinare i tanto discussi controlli alle frontiere. Il governo dovrebbe deciderlo nelel prossime ore anche se l’iniziativa non piace ai partiti di maggioranza Fdp e Verdi.

“Per ora stiamo preparando anche controlli di frontiera stazionari. Si tratta di aggiungere ulteriori controlli”, ha dichiarato martedì Faeser alla Deutschlandfunk. “Dobbiamo vedere se questo aiuta”, ha aggiunto.

"Pertanto la polizia federale inizierà da subito a compiere controlli mirati e flessibili sulle rotte dei trafficanti di esseri umani ai confini con Polonia e Repubblica ceca. Questi ulteriori controlli completano le ricerche che abbiamo intensificato negli ultimi mesi".

La reazione di Bruxelles

"Siamo a conoscenza dell'intenzione di Berlino di prendere misure per intensificare i controlli di polizia. Siamo in stretto contatto con le autorità tedesche e sappiamo che questo è¨ stato fatto in coordinamento con le autorità polacche e ceche". Così la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, interpellata sulla notifica della Germania sulla questione dei controlli alle frontiere con Polonia e Repubblica Ceca.

"Questi controlli di polizia - ha spiegato - devono essere distinti dai controlli ai confini interni e devono rispettare diverse condizioni: non devono avere come obiettivo i controlli alle frontiere interne, devono essere basati su informazioni su potenziali minacce alla sicurezza pubblica e devono mirare a contrastare il crimine transfrontaliero".