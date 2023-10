Di Euronews

A Piattaforma Civica guidata dall'ex presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, sono convinti di recuperare il distacco con il partito PiS al governo

PUBBLICITÀ

Migliaia di sostenitori dell'opposizione si sono riuniti nel centro di Varsavia da tutta la Polonia per prendere parte alla “Marcia di un milione di cuori”. La polizia ha chiuso alcune strade del centro per la camminata di 4 chilometri. Manifestazioni si terranno anche in altre città.

La manifestazione è stata indetta dall’ex primo ministro ed ex presidente del Consiglio europeo e candidato della coalizione civica Donald Tusk per aumentare le possibilità di spodestare il governo conservatore nelle prossime elezioni parlamentari. Tusk, 66 anni, sta cercando di invertire quello che molti vedono come un degrado dei diritti fondamentali e dei legami con i partner europei sotto gli otto anni di legge e giustizia. Donald Tusk ha anche espresso indignazione per il trattamento riservato alle donne in Polonia a seguito dell'inasprimento delle leggi sull'aborto.

L’alleanza elettorale di Tusk, la Coalizione Civica, nei sondaggi è indietro di qualche punto percentuale rispetto al partito al governo Legge e Giustizia. Tuttavia, Tusks afferma che ci sono possibilità che l’opposizione più ampia, che include il partito di sinistra e il centrista Terza Via, vincano al voto del 15 ottobre.

Malgrado sia indietro nei sondaggi Tusk è convinto che le urne, il 15 ottobre riserveranno delle sorprese.