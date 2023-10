Le forze russe combattute tra contrattaccare e ripiegare

Di Sasha Vakulina

I milblogger russi sostengono che sempre più spesso i comandanti russi devono scegliere se eseguire gli ordini o evitare di contrattaccare, rischiando la carriera

Il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha lodato uno strano gruppo di formazioni armate russe operanti nella regione occidentale di Zaporizhzhia durante una teleconferenza con i vertici militari russi.

Lo afferma l'Institute of study of war nel suo ultimo rapporto, suggerendo che la scelta delle unità da parte di Shoigu potrebbe indicare che cerca di evidenziare i comandanti russi che continuano a seguire gli ordini dei vertici militari russi di contrattaccare senza sosta.

Il think thank statunitense afferma che, sebbene sia possibile che Shoigu abbia scelto semplicemente di lodare solo alcune formazioni, potrebbe averne evidenziate alcune per ragioni politiche.

Alcuni milblogger russi hanno recentemente indicato che i comandanti russi si trovano sempre più spesso a dover scegliere se "sprecare" le proprie truppe in contrattacchi per mantenere posizioni tattiche o opporsi ai comandi militari russi ritirandosi su posizioni precedentemente preparate, mettendo così a rischio la propria carriera.

Alcune delle formazioni evidenziate da Shoigu hanno costantemente contrattaccato sulla linea Robotyne-Verbove, a loro discapito.

Nel frattempo il ministero della Difesa britannico ha affermato che il 28 settembre le forze di difesa aerea russe hanno molto probabilmente abbattuto uno dei loro stessi jet da combattimento sopra Tokmak, circa 20 km dietro l'attuale linea del fronte.

La posizione è rilevante perché Tokmak è una città pesantemente fortificata che spesso ospita quartieri generali russi, che comandano uno dei settori più intensamente contesi della linea del fronte.

Questi quartieri generali sono in genere protetti da sistemi di difesa aerea dedicati a corto e medio raggio, quasi certamente tenuti alla massima efficienza, dato che l'Ucraina continua a condurre efficaci attacchi in profondità contro queste località.