584 giorni di guerra. Dal fronte: nella notte, attacchi russi nelle regioni di Sumy e Vinnytsia, razzi ucraini sulle regioni di Belgorod e Bryansk. Con la nomina del comandante Troshev, Putin annette di fatto il gruppo Wagner nell'esercito regolare russo

Nel primo anniversario dell'annessione di quattro regioni ucraine (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia), il presidente russo Vladimir Putin ha nominato il colonnello Andrei Troshev, 61 anni, già ufficiale della Wagner, nuovo Comandante del gruppo di mercenari che combatte in Ucraina.

Colonnello in pensione, Troshev è spesso descritto come uno dei fondatori del gruppo Wagner ed è soggetto a sanzioni europee per essere stato "direttamente coinvolto nelle operazioni militari del gruppo in Siria", secondo un documento dell'Ue che risale a fine 2021.

"Colazione di lavoro"...in uniforme. (Mosca, 29.9.2023). Pavel Bednyakov/Sputnik

La decisione evidenzia il piano del Cremlino di integrare all'esercito regolare russo i leader del gruppo Wagner. dopo la morte del loro capo Yevgeny Prigozhin, scomparso lo scorso 23 agosto in un incidente aereo.

Venerdì 29 settembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commemorato le vittime del massacro di Babi Yar a Kiev, nell'82° anniversario dell'uccisione di quasi 34.000 ebrei ucraini da parte delle truppe naziste durante la Seconda Guerra Mondiale.

Zelensky al Memoriale dedicato alle vittime del massacro di Babi Yar. (Kiev, 29.9.2023) Screenshot

Dal fronte

La Guardia di frontiera ucraina ha diffuso un video in cui uno dei militari racconta che le loro unità, insieme alle forze armate ucraine, "hanno catturato un luogo strategicamente importante nella regione di Donetsk", in direzione di Bakhmut.

Nel 584° giorno di guerra, il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha dichiarato che - durante la notte - l'esercito russo ha attaccato nelle regioni di Sumy e Vinnytsia e che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto nove razzi ucraini sulla regione russa di Belgorod, razzi partiti da sistemi missilistici a lancio multiplo Uragan.

Igor Konashenkov, portavoce del Ministero della Difesa russo. Screesnhot

Il governatore russo dell'Oblast di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha affermato che nella notte le forze ucraine hanno attaccato il villaggio di Pogar e interrotto la fornitura di energia elettrica.

Non si segnalano nè vittime nè feriti.

Cerimonia dei cadetti a Kiev. (29.9.2023) Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Aiuti dalla Svizzera per lo sminamento

La Svizzera ha deciso che lo sminamento umanitario in Ucraina è una priorità e ha messo a disposizione 100 milioni di franchi supplementari a questo scopo.

Il pacchetto sarà finanziato in parti uguali dal Dipartimento federale della Difesa, della Protezione della popolazione e dello Sport (DDPS) e dal Dipartimento federale degli Affari Esteri (DFAE).

Negli ultimi due anni, la Confederazione Elvetica ha già sostenuto lo sminamento umanitario in Ucraina stanziando 15,2 milioni di franchi, in particolare a sostegno delle attività del Centro internazionale per lo sminamento umanitario (GICHD) con sede a Ginevra e dell'organizzazione svizzera "Fondation suisse de déminage" (FSD).