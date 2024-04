Rishi Sunak a Varsavia dal premier polacco Donald Tusk insieme al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Il Regno Unito ha annunciato che fornirà ulteriori forniture militari all'Ucraina inclusi missili a lungo raggio e milioni di munizioni

Da Varsavia, in Polonia, Rishi Sunak ha annunciato che il Regno Unito aumenterà la soglia di spesa per la difesa al 2,5 per cento entro il 2030. Il primo ministro britannico ha incontrato martedì 23 aprile l'omologo polacco Donald Tusk, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Mercoledì sarà a Berlino dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Oggi annuncio il più grande rafforzamento della nostra difesa nazionale da una generazione a questa parte. Aumenteremo la spesa fino a un nuovo livello base del 2,5 per cento del Pil entro il 2030, che inizia oggi e aumenta costantemente ogni anno", ha spiegato Sunak durante la visita in Polonia.

"Nei prossimi sei anni investiremo altri 75 miliardi di sterline (oltre 87 miliardi di euro) nella nostra difesa", ha aggiunto il premier britannico.

L'aumento della spesa militare dei Paesi Nato

L'aumento della spesa dal 2,3 al 2,5 per cento vedrà il Regno Unito diventare uno dei 32 Paesi Nato che spendono maggiormente per la difesa nell'alleanzadopo gli Stati Uniti.

Il sostegno bellico all'Ucraina

Sunak ha inoltre annunciato un grande pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per un ammontare di 579 milioni di euro. Il Regno Unito invierà 400 mezzi: 160 veicoli Husky, 162 veicoli blindati e 78 fuoristrada, 60 imbarcazioni, 1.600 missili d'attacco e di difesa aerea, oltre a nuovi missili a lungo raggio Storm Shadow, e quattro milioni di munizioni per armi leggere.