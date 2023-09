Di Euronews Digital

Sottoscritto il decreto che prevede il reclutamento di 130.000 coscritti quest'autunno

Atmosfera festosa sulla Piazza Rossa di Mosca, per commemorare il primo anniversario della dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine alla Russia.

Migliaia di persone si sono radunate nel cuore della capitale per celebrare qualcosa che la realtà nega: il pieno controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Il presidente russo ha chiesto ad un comandante anziano della Wagner di reclutare volontari per il combattimento, onorando la memoria dei militari caduti in battaglia.

"Prima di tutto - afferma Vladimir Putin - voglio dire che siamo tutti umani: tutti commettono degli errori, come hanno fatto loro, ma hanno dato la vita per la patria e si sono pienamente riscattati.

In secondo luogo, ovviamente, faremo di tutto per aiutare i loro cari, senza alcun dubbio".

Formati e reclutati

Putin ha poi sottoscritto il decreto che prevede il reclutamento di 130.000 coscritti quest'autunno.

In linea di principio, non verranno inviati in Ucraina, le cui accademie militari continueranno invece ad addestrare i futuri soldati.

Proprio in questi giorni, si sono diplomati 82 cadetti della 23a scuola Volodymyr il Grande, alla periferia di Kiev.

Lì è stato reso omaggio anche agli ex diplomati caduti in combattimento, nella guerra contro gli invasori russi.