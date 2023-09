Spagna, prima fumata nera in Parlamento per Alberto Núñez Feijóo

Di Euronews

Voto di fiducia per Alberto Núñez Feijóo: il Parlamento nega la maggioranza al candidato conservatore

Nessuna sorpresa nel primo dei due voti del Congresso dei deputati spagnolo sulla candidatura presidenziale di Alberto Núñez Feijóo.

Dopo un mese di trattative, seguite all’incarico ricevuto da re Felipe VI per tentare di formare il governo, il candidato del partito Popolare conservatore ha mancato la maggioranza per 4 seggi.

"Siamo qui in modo che il risultato delle elezioni generali non venga cancellato - ha detto Feijóo - Siamo qui in modo che 8 milioni di elettori non siano messi in un angolo o a tacere".

Ma, come previsto, Feijóo non ha ottenuto in Parlamento i voti necessari: a favore hanno votato 172 parlamentari mentre i contrari sono stati 178.

Un secondo voto di fiducia è previsto per venerdì.

Se il risultato dovesse essere lo stesso, re Felipe VI darà l’incarico al primo ministro uscente Pedro Sánchez su cui il Congresso sarà chiamato a esprimersi.

Sánchez sembra avere maggiori possibilità di ottenere la maggioranza, anche se per farlo deve coinvolgere in un’unica coalizione partiti molto diversi tra loro.