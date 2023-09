La Ferrari trionfa a Singapore con Sainz

Di Euronews

Il pilota spagnolo Carlos Sainz ha portato la sua Ferrari a concludere al primo posto il Gran premio di Singapore. Quarta l'altra rossa di Leclerc. Quinto Verstappen

Trionfo della Ferrari di Carlos Sainz al Gran Premio di Singapore. Il pilota spagnolo ha condotto dall'inizio alla fine la gara, riuscendo così ad interrompere l'egemonia di MaxVerstappen, vincente per dieci gare consecutive ma che in questa occasione si è dovuto accontentare del quinto posto.

Seconda vittoria in Formula Uno per Sainz

A spiccare è stata soprattutto l'abilità strategica di Sainz: con la sua Ferrari è riuscito a rimanere sempre in controllo, gestendo gli pneumatici nel modo migliore e aiutando l'ex compagno di squadra Lando Norris, giunto secondo, a tenere a bada il duo Mercedes che lo inseguiva (Hamilton si è piazzato terzo).

Con questo risultato, Carlos Sainz si è assicurato la sua seconda vittoria in carriera in Formula Uno, mentre Verstappen mantiene ancora un vantaggio di 151 punti sul suo rivale più vicino, Sergio Perez, nella classifica generale.

Il prossimo Gran premio sarà in Giappone

Per quanto riguarda il Campionato costruttori, la Red Bull rimane in testa con 597 punti, seguita dalla Mercedes con 289 punti e dalla Ferrari con 265 punti. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto in Giappone.