Salgono ad oltre 800 le vittime del terremoto in Marocco

Scene di distruzione in Marocco. Centinaia le vittime di un potente sisma con epicentro non lontano da Marrakech - Diritti d'autore Michaël Bizet via AFPTV

Scene di distruzione in Marocco. Centinaia le vittime di un potente sisma con epicentro non lontano da Marrakech - Diritti d'autore Michaël Bizet via AFPTV

Di Euronews

Centinaia di vittime in Marocco per un potente terremoto non lontano da Marrakech. Il servizio geologico USA registra una magnitudo 6.8. Panico in strada e immagini di distruzione: si teme che il bilancio sia destinato ad aggravarsi