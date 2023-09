Nonostante sia ormai stato "scaricato" da tutti - compresa la Nazionale maschile di calcio - il presidente (sospeso) della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, continua ostinatamente a non volersi dimettere. Il suo mantra è sempre lo stesso: "No voy a dimitir!"

Nuovo capitolo della telenovela-Rubiales.

PUBBLICITÀ

I giocatori della Nazionale di calcio maschile della Spagna hanno condannato il comportamento del presidente della Federcalcio Luis Rubiales, definendolo inaccettabile.

Durante gli allenamenti in vista delle partite di qualificazione europea contro Georgia e Cipro, il capitano della Spagna, Alvaro Morata, ha letto una dichiarazione.

“Vogliamo respingere quello che consideriamo un comportamento inaccettabile da parte del signor Rubiales, che non è stato all’altezza dell’istituzione che rappresenta.

Ci poniamo con fermezza e chiarezza dalla parte dei valori che lo sport rappresenta. Il calcio spagnolo deve essere un motore di rispetto, ispirazione, inclusione e diversità e deve dare l’esempio con il suo comportamento, dentro e fuori dal campo”.

Alvaro Morata durante gli allenamenti. (4.9.2023) Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Il presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales, è stato sospeso temporaneamente dalla FIFA per nove mesi per l'ormai celebre bacio in bocca "rubato" alla giocatrice spagnola Jennifer Hermoso, il 20 agosto scorso a Sydney, al termine della finale dei Mondiali vinti proprio dalla Spagna.

Rubiales punta ad una buonuscita?

Nonostante sia stato ormai "scaricato" da tutti, Rubiales continua ostinatamente a rifiutare di dimettersi. Il suo mantra è sempre lo stesso: "No voy a dimitir!", la stessa frase che ha più volte ripetuto durante il suo discusso discorso all'Assemblea generale della Federazione spagnola di calcio.

Cerca, forse, di farsi cacciare a tutti i costi, pur di non rinunciare ad una lauta buonuscita?

In tutta la Spagna ci sono state numerose manifestazioni a sostegno di Jennifer Hermoso. L'ultima si è svolta a Barcellona, con i manifestanti che hanno sventolato bandiere di colore viola, che rappresenta il movimento femminista in Spagna.