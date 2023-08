Di Euronews Agenzie: EFE

La madre del presidente della Federcalcio spagnola si è chiusa in una chiesa e ha proclamato lo sciopero della fame

Una settimana dopo che Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha baciato la spagnola Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo femminile, la sua reputazione è a pezzi e il suo futuro è in bilico.

Nel tentativo di difendere il figlio, Ángeles Béjar, la madre di Rubiales, si è chiusa nella chiesa della Divina Pastora a Motril, nel sud della Spagna, e ha deciso di fare lo sciopero della fame. Non si fermerà finché le autorità non metteranno fine alla "caccia disumana e sanguinaria condotta contro mio figlio" dice.

La madre di Rubiales ha dichiarato all'agenzia di stampa spagnola EFE che rimarrà in chiesa giorno e notte e non mangerà finché non sarà fatta giustizia per suo figlio.

La madre di Luis Rubiales ha chiesto a Jenni Hermoso di "dire la verità" e di "mantenere la versione dei fatti che aveva all'inizio".

Ma, in Australia, il presidente della Federazione spagnola - la cui leadership era già segnata da una serie di scandali - si è lasciato andare senza freni e si è anche toccato l'inguine in un gesto di vittoria: un gesto triviale, un mancato atteggiamento di fair play sportivo, che mal si addice a chi rappresenta il calcio spagnolo

"Rubiales non può più dirigere il calcio spagnolo - ha dichiarato domenica il ministro María Jesús Montero, un giorno dopo la sospensione provvisoria della Fifa per 90 giorni - Ne abbiamo avuto abbastanza di lui quando ha rovinato il grande trionfo del calcio femminile con il suo atteggiamento intollerabile".

La giocatrice Jennifer Hermoso con il coach Jorge Vilda Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

La Fifa ha preso provvedimenti nei confronti di Rubiales dopo il suo rifiuto di dimettersi e venerdì aveva dichiarato di essere vittima di una "caccia alle streghe da parte di false femministe".

In una giornata che passerà alla storia come una delle più brutte del calcio spagnolo, Rubiales ha dichiarato che l'attaccante Jenni Hermoso aveva acconsentito al ''bacio reciproco''. Hermoso ha risposto in due dichiarazioni di considerarsi vittima di un abuso di potere. Ha inoltre accusato la Federazione di aver cercato di farle pressione per sostenere Rubiales. La Federazione non ha escluso un'azione legale contro di lei.

Come parte della sua decisione di sospendere Rubiales, il giudice disciplinare della FIFA Jorge Palacio gli ha ordinato di astenersi dal contattare Hermoso.