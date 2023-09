Secondo l'Institute of study of war, la fanteria leggera ucraina è avanzata al di là dei fossati e degli ostacoli a denti di drago anticarro che costituiscono la prima linea difensiva russa

L'Institute of study of war afferma che la fanteria leggera ucraina è avanzata al di là dei fossati e degli ostacoli a denti di drago anticarro che costituiscono l'attuale linea difensiva russo di fronte all'avanzata ucraina nella regione occidentale di Zaporizhzhia.

Le forze ucraine, aggiunge il think tank statunitense, intendono probabilmente mantenere queste posizioni. Ma l'Isw avverte: non è ancora pronto ad affermare che le forze ucraine abbiano fatto breccia in questa linea difensiva russa, non avendo osservato attrezzature pesanti ucraine in questa linea.

Sulla base delle ultime immagini geololizzate disponibili, l'Isw osserva che le forze ucraine sono avanzate verso posizioni campali a est dei fossati anticarro russi e degli ostacoli a denti di drago che fanno parte di una difesa a tre livelli immediatamente a ovest di Verbove, 18 km a sud-est di Orikhiv.

Ci sono anche indicazioni che le forze ucraine sono avanzate fino alle posizioni difensive russe tra Robotyne e Novoprokopivka.

In conlusione il think tank statunitense afferma che le forze ucraine stanno allargando la breccia che hanno già aperto nella linea difensiva russa e, secondo quanto riferito, stanno manovrando sempre più attrezzature e personale nelle aree tattiche posteriori di questa linea.