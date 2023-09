Che senso ha "la guerra dei droni" dell'Ucraina contro la Russia?

Perché Kiev continua a lanciare droni nel cuore della Russia, quando raramente colpiscono obiettivi strategici o causano danni significativi? Un valore più psicologico che militare. I rischi? La Russia, di impantanarsi come l'URSS in Afghanistan e l'Ucraina, di perdere il sostegno occidentale

Ormai è quasi un fatto quotidiano.

Sullo sfondo della sua grintosa ma lenta controffensiva, l'Ucraina sta sparando un drone dopo l'altro nel territorio russo, mirando soprattutto a Mosca.

Tuttavia, salvo alcune eccezioni, la maggior parte degli attacchi manca di un chiaro obiettivo militare e quasi sempre non provoca vittime o danni, soprattutto vengono spesso intercettati dalle difese aeree russe.

Qual è dunque lo scopo della guerra dei droni di Kiev contro la Russia?

Un elemento chiave è la guerra psicologica, con l'Ucraina che cerca di danneggiare obiettivi russi altamente simbolici, afferma Peter Lee, esperto di droni dell'Università di Portsmouth.

"L'Ucraina è molto meno potente della Russia, a causa delle sue dimensioni", spiega il professor Lee. "Soprattutto quando ci si scontra con un nemico molto più grande, i droni permettono di colpire la capitale del nemico".

"Questo, da secoli, è noto per avere un effetto psicologico. Che siano droni o qualche altra arma", aggiunge il professor Lee.

Droni veri e droni "fake"

A maggio, un presunto attacco di droni ha colpito in modo spettacolare il Cremlino, che inizialmente ha affermato che si trattava di un tentativo di omicidio del presidente russo Vladimir Putin.

Tuttavia, alcuni analisti hanno definito l'incidente un lavoro dall'interno, progettato per mettere la popolazione russa su un piano di guerra.

Anche perchè, altrimenti, sarebbe stato grave per i russi non avere un sistema di difesa aereo degno di questo nome, capace di intercettare il drone ucraino prima che arrivasse al Cremlino...

"In Ucraina, attacchi di questo tipo aumentano il morale di un esercito e di una popolazione che stanno soffrendo terribilmente", continua Lee. "Si tratta di una piccola indicazione di potenza offensiva, ma dimostra che sono in grado di rispondere".

Lo stesso vale per la Russia, ma in senso opposto.

"C'è un effetto psicologico nel portare la guerra nella patria della Russia", dice Marina Miron, ricercatrice post-dottorato presso il dipartimento di studi sulla guerra del King's College.

"Gli ucraini vogliono dimostrare la debolezza delle difese aeree russe e che il regime non è in grado di proteggere i suoi cittadini nel cuore della Russia".

L'autrice ricorda la serie di attacchi che tra luglio e agosto hanno colpito il quartiere degli affari di Mosca - un "simbolo economico" - mentre Putin stava incontrando i leader africani a San Pietroburgo.

Ad alimentare l'insicurezza in Russia è stata la speculazione - ora confermata da funzionari ucraini - che i droni vengano lanciati dal territorio russo, probabilmente da gruppi di paramilitari filo-ucraini.

"Questo significa che o ci sono russi all'interno della Russia che simpatizzano per la causa ucraina o che Kiev sta inviando squadre in Russia. In ogni caso, il Cremlino non farà molta pubblicità a questi avvenimenti", aggiunge il professor Lee.

Mentre alcuni sono difficili da intercettare, Lee sottolinea i "limiti tecnici" dei droni più piccoli, che possono avere un raggio d'azione di appena 65 km. Senza vere possibilità di danneggiare i veri centri del potere in Russia.

Occhio per occhio: fine del "primato morale"?

Tuttavia, c'è il rischio che la strategia di Kiev possa ritorcersi contro.

Dall'invasione del febbraio 2022, la Russia è stata ripetutamente accusata di "bombardare con il terrore" i civili ucraini nel tentativo di spezzarne la volontà.

Pur comprendendo il desiderio emotivo di vendicarsi, la ricercatrice Marina Miron teme che gli attacchi con i droni di Kiev possano danneggiare la sua reputazione di "buoni", se vengono uccisi civili russi.

"Posso capire perché gli ucraini vogliano che la Russia provi la stessa sensazione di svegliarsi al mattino con le sirene delle difese aeree, di nascondersi nelle cantine, di aspettare e sperare che una raffica di missili non ti uccida.... Ma rischiano di perdere il primato morale".

Kiev ha usato i droni "per incutere paura", continua l'autrice. "A rigor di logica, concettualmente, potrebbe essere classificato come terrorismo".

Putin ha da tempo denunciato Kiev come uno Stato malvagio, definendo a maggio i suoi attacchi con i droni un "chiaro segno di attività terroristica".

"Questi attacchi sono molto utili alla Russia per giustificare ciò che sta facendo in Ucraina", ha spiegato la professoressa Miron, suggerendo che potrebbero aumentare il sostegno popolare russo alla guerra e avvicinare la gente al Cremlino.

"In realtà sono attacchi controproducenti per l'Ucraina", aggiunge.

I droni non sono un'arma per vincere la guerra

Un altro obiettivo dell'attacco dei droni di Kiev è quello di degradare la capacità militare della Russia.

"L'Ucraina non ha la stessa potenza aerea della Russia. Quello che stanno cercando di ottenere con la guerra dei droni è una sorta di parità", afferma Marina Miron, sottolineando come i droni siano molto più economici dei missili.

Ad agosto, quattro aerei militari sono stati distrutti in "uno dei più grandi" attacchi di droni ucraini contro la Russia dall'inizio dei combattimenti. L'anno scorso, un attacco aereo di Kiev ha abbattuto dieci velivoli da guerra in Crimea, che l'Ucraina ha inizialmente attribuito alla sigaretta gettata da un soldato russo...

Nonostante il clamore mediatico, Marina Miron mette in guardia dal sopravvalutare l'efficacia militare degli attacchi di Kiev.

"Non sappiamo quanti attacchi siano falliti. Sentiamo parlare solo dei successi. Da un punto di vista puramente militare non faranno molta differenza", afferma.

"Detto questo, l'Ucraina ottiene dei punti in più dimostrando che vale la pena investire in questo Paese. Gli ucraini devono dimostrare di essere degni degli investimenti occidentali".

Non si sa quanti droni ucraini abbiano colpito la Russia, e le informazioni sono strettamente custodite da entrambe le parti.

BBC Verify ha recentemente rilevato che quest'anno ci sono stati più di 190 attacchi sospetti in Russia e nella penisola di Crimea, annessa dai russi nel 2014.

Un soldato ucraino lancia un drone, vicino a Bakhmut. (20.8.2023) LIBKOS

Alcuni esperti suggeriscono che la guerra dei droni di Kiev sia progettata per distrarre da una controffensiva sul terreno che si sta rivelando quantomai deludente.

Tuttavia, l'esperto Peter Lee ha respinto questa ipotesi, affermando che i droni hanno invece svolto un ruolo importante nella lotta dell'Ucraina.

"Nessuno con un po' di buon senso si aspetterebbe un risultato rapido. La guerra non è un film di Hollywood. È brutta, difficile, costosa e brutale", spiega Lee a Euronews.

"Anche se l'offensiva stesse andando molto bene, gli attacchi dei droni avranno comunque luogo. Le due cose non si escludono a vicenda".

La Russia ha avuto molti mesi per prepararsi all'assalto ucraino, scavando trincee e posando vasti campi minati. Superare tutto questo costa inevitabilmente, a Kiev, tempo e vite umane.

L'allungamento delle risorse di Mosca è un obiettivo militare secondario della campagna con i droni, suggerisce Lee.

Di fronte agli attacchi di Kiev, la leadership russa deve decidere se schierare difese forti per difendere Mosca o soldati sul campo.

"Tutto ciò che può ridurre o interrompere le risorse destinate al fronte, che si tratti di persone o di armi, è prezioso".

Come in Afghanistan? I rischi di Russia e Ucraina

L'estenuante campagna di guerriglia dei ribelli islamici contro l'URSS in Afghanistan, negli anni '80, mise a dura prova Mosca, costringendo alla fine le sue forze a ritirarsi e contribuendo alla fine dell'Unione Sovietica.

Anche in questo caso esistono dei rischi.

"I Paesi europei e gli Stati Uniti non vogliono un'escalation del conflitto. Se Kiev continuerà ad attaccare in modo sempre più aggressivo gli obiettivi russi, allora l'Ucraina potrebbe trovarsi a perdere i sostenitori in Occidente", afferma Lee.

"L'Ucraina può correre questo rischio? Io direi di no".