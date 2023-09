La coscrizione sta risorgendo in tutta Europa: è una buona cosa?

Coscrizione significa mandare in battaglia giovani mal addestrati e scontenti, oppure può incoraggiare il senso civico e aiutare a difendere l'Europa?

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel 2022, ha sconvolto l'Europa, spingendola a rivedere a fondo le proprie difese.

PUBBLICITÀ

Molte capitali occidentali hanno iniziato a chiedersi se la coscrizione fosse una soluzione ai loro timori per la sicurezza, accendendo a volte un dibattito infuocato.

In agosto, la Lituania ha annunciato l'intenzione di estendere la leva, unendosi alla Danimarca, mentre i politici tedeschi e britannici hanno suggerito di ripristinare il servizio militare obbligatorio.

Ma la coscrizione è il giusto approccio all'aggressione russa? Quali impatti potrebbe avere la sua ripresa in Europa? Si rivelerà controproducente o aiuterà a difenderla?

"Le Forze armate europee, in particolare quelle al confine con la Russia, si rendono conto di non avere abbastanza uomini - ha detto Vincenzo Bove, professore di scienze politiche all'Università di Warwick, specializzato in coscrizione - e vedono chiaramente la coscrizione come una soluzione a questo problema.

Se sia una buona idea in termini di dissuasione di una potenziale invasione russa, non lo sappiamo con certezza, mancano prove sull'efficacia degli Eserciti di leva rispetto alle forze regolari".

A causa della complessità della guerra moderna, Bove ha messo in dubbio che i soldati di leva possano essere adeguatamente addestrati ad utilizzare attrezzature o tattiche avanzate impiegate oggi.

FILE - Oleg flies a drone while testing it on the outskirts of Kyiv, Ukraine, on June 8, 2022. Natacha Pisarenko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Basta guardare a ciò che sta accadendo ora in Russia con i soldati di leva: non sono molto motivati, i giovani sono costretti a lavorare, la maggior parte di loro preferirebbe fare altro".

A luglio, un ex mercenario Wagner ha dichiarato ad Euronews che, mentre prestava servizio in Ucraina, uno dei suoi compiti principali era quello di assicurarsi che i coscritti russi - "di appena 21 anni" - non scappassero, perché erano riluttanti a combattere.

Carne da macello?

Oltre alle preoccupazioni economiche sull'inefficienza del servizio militare obbligatorio - con un numero massiccio di persone cui viene impedito di fare qualcosa che potrebbe essere più produttivo - Bove ha sollevato preoccupazioni etiche sull'invio in battaglia di civili con poca esperienza.

Avendo prestato servizio nella Marina militare italiana per 15 anni, ha detto: "Tre anni non sono sufficienti per insegnare le basi della guerra, anche l'uso delle armi di base richiede un grande addestramento.

Alcuni Paesi parlano di programmi di tre mesi, non è niente, non impareranno nemmeno a fare il saluto".

PUBBLICITÀ

Situata al confine con la Russia attraverso la piccola enclave di Kaliningrad, la Lituania ha recentemente iniziato a redigere una riforma del suo sistema di leva, che potrebbe vedere la chiamata di persone che vivono e studiano all'estero.

Una delle opzioni proposte è quella di arruolare volontariamente le reclute per sessioni di addestramento di un mese ogni estate per tre anni.

In teoria, sarebbero poi pronti per un eventuale battaglia.

Oltre alla Lituania, anche la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Lettonia, l'Austria, la Grecia e l'Estonia hanno attualmente una forma di servizio militare obbligatorio, insieme alle parti in conflitto Ucraina e Russia.

FILE - A Leopard 2 tank is seen in action at the Bundeswehr tank battalion 203 at the Field Marshal Rommel Barracks in Augustdorf, Germany, Wednesday, Feb. 1, 2023. Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Altri, invece, si sono detti favorevoli alla coscrizione, ma con delle riserve.

PUBBLICITÀ

Critica nei confronti degli "atti performativi" in cui "ogni uomo e ogni donna viene radunato per il servizio militare", Elisabeth Braw (dell'American Enterprise Institute) ha dichiarato ad Euronews che i sistemi selettivi possono "funzionare molto bene".

L'analista della Difesa ha citato l'esempio "incredibilmente riuscito" della Norvegia, dove i cittadini vengono chiamati in massa, ma solo una certa percentuale viene scelta per l'addestramento.

"L'Esercito tiene i migliori e i più brillanti e, inoltre, il servizio è un valore aggiunto nel curriculum di un coscritto - ha spiegato - e il superamento della selezione è un segno di prestigio".

Nel 2015, la Norvegia è stata il primo Paese europeo a introdurre il servizio militare obbligatorio per uomini e donne.

Il Paese mantiene ancora un Esercito professionale, che costituisce la base della sua difesa.

PUBBLICITÀ

Braw ha tuttavia espresso una nota di cautela sulla coscrizione: "Le truppe devono essere dotate di competenze significative, il Cremlino non si lascerà spaventare da un modello di coscrizione non ponderato, con giovani uomini e donne che rimangono inattivi nelle caserme.

I civili arruolati potrebbero essere utilizzati al di là della difesa: mantenere un Paese sicuro non riguarda solo le Forze armate, si tratta di salute pubblica, protezione delle infrastrutture e assistenza sanitaria.

I giovani possono essere richiamati in caso di necessità per aiutare a proteggere il Paese da crisi o disastri: ci sono così tanti problemi sociali che il governo da solo non può risolvere".

Nel 2019, la Francia ha lanciato una forma di coscrizione morbida, con i giovani che offrono un servizio civile volontario: Macron ha pubblicizzato il suo progetto come un modo per sviluppare il patriottismo e la coesione sociale, anche se gli oppositori dicono che ha sottratto fondi al più ampio sistema educativo.

Alcuni studi dimostrano che i soldati di leva hanno maggiori probabilità di trovarsi di fronte alla disoccupazione una volta terminato il servizio, mentre si dubita che le competenze acquisite siano trasferibili ad altri settori o che vengano apprese del tutto.

Il servizio militare genera patriottismo?

Uno dei motivi per cui l'Europa sta ricorrendo alla coscrizione - in cui uomini e donne sono in genere legalmente obbligati a combattere - è che le tradizionali campagne di reclutamento non funzionano.

L'Esercito tedesco, ad esempio, non riesce ad attrarre nuovi soldati, nonostante una vasta iniziativa per rafforzarsi nel contesto della guerra in Ucraina, come ha annunciato ad agosto il ministero della Difesa del Paese.

Non è chiaro perché esattamente le persone non vogliano servire: un'argomentazione degli esperti è che i militari non possono competere con i salari e le condizioni del settore privato, e che i lavori dell'Esercito sono spesso difficili e pericolosi.

Tuttavia, Bove ha detto che questa affermazione non può spiegare ciò che sta accadendo in aree dell'Europa con un alto tasso di disoccupazione, come l'Italia meridionale o la Spagna: qui i civili non vogliono ancora arruolarsi.

Un'altra spiegazione è di tipo culturale: i civili rifiutano l'Esercito perché non ne condividono "gli obiettivi e gli scopi generali", ha dichiarato ad Euronews.

Le devastanti guerre in Afghanistan e in Iraq hanno lasciato atteggiamenti negativi "di lunga durata" nei confronti delle Forze armate e Bove dubita che il lancio di fondi per risolvere il problema possa migliorare il reclutamento.

Esiste l'argomentazione che la coscrizione può rafforzare il patriottismo e la volontà di una popolazione di difendersi da un aggressore.

"Il servizio di leva ha una lunga storia in Finlandia e gode di un ampio sostegno nella società", ha dichiarato Elina Riutta - presidente dell'Unione finlandese dei coscritti, in una dichiarazione inviata ad Euronews - la minaccia russa è sempre stata nota in Finlandia, quindi la guerra in Ucraina non cambia di per sé le cose per quanto riguarda il servizio di leva, ma piuttosto ne sottolinea l'utilità.

La volontà di difendere il Paese tra i coscritti e l'intera Nazione è attualmente a un livello record".

Finnish soldiers attends a field training exercise Sapeli 23, led by the Guard Jaeger Regiment, in Porvoo, Finland, Wednesday, May 31, 2023. Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

La Finlandia si trova in una posizione unica dal punto di vista geografico, condividendo un lungo confine con la Russia che ha combattuto in passato.

Il suo esempio non è necessariamente applicabile ad altri Paesi.

Secondo una ricerca condotta da Bove e dai suoi colleghi Riccardo Di Leo e Marco Giani, la coscrizione può effettivamente creare un divario tra le persone e il loro governo.

"La coscrizione fa sì che le persone si identifichino con le Forze armate, ma la sua lealtà si scontra con quella verso le altre istituzioni democratiche, portando le persone a fidarsi meno delle autorità - ha aggiunto - se siete preoccupati per la crescente distanza tra le giovani generazioni e lo Stato, allora la coscrizione non è la risposta, anzi è controproducente".