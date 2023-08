Di Euronews

Mentre la Francia si è mossa questa settimana per vietare alle studentesse di indossare i tradizionali abiti abaya in classe, diamo uno sguardo alla situazione in altri Paesi europei

Il governo francese ha annunciato questa settimana che un capo di abbigliamento tradizionale, l'abaya - abito largo che alcuni studenti musulmani indossano sopra i vestiti - sarà vietato nelle scuole, in nome della laicità.

Il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, ha fatto questo annuncio quasi vent'anni dopo l'introduzione di un'altra legge che limita l'abbigliamento e i simboli religiosi nelle scuole francesi.

Qual è la situazione in Europa? Gli studenti di altri Paesi sono soggetti a restrizioni su ciò che possono indossare in classe, se si tratta di un indumento tradizionale o religioso, come i copricapi sikh o i foulard musulmani?

Inghilterra

In Inghilterra, la politica sulle uniformi è determinata da ogni singola scuola: tuttavia, le regole devono essere conformi alla legge sui diritti umani e a quella sull'uguaglianza, che proteggono le caratteristiche associate alla religione o alle convinzioni personali, alla razza o al genere.

Per esempio, potrebbe essere considerato discriminatorio impedire a una ragazza musulmana di coprirsi i capelli con l'hijab o vietare un'acconciatura associata a uno specifico gruppo etnico o nazionale.

Una discriminazione comprovata potrebbe essere considerata illegale, tuttavia questi diritti possono essere bilanciati con altre politiche scolastiche.

In breve, non esistono divieti generalizzati e gli alunni possono contestare le restrizioni caso per caso.

Nel 2021, il preside della Pimlico Academy (di stanza a Londra) è stato costretto a dimettersi dopo che la sua politica sulle uniformi ha scatenato scioperi di massa da parte degli studenti, che l'hanno considerata ampiamente razzista.

Secondo quanto riferito, erano vietati hijab colorati e acconciature afroamericane.

Secondo il ministero dell'Interno britannico, "quando una scuola ha buone ragioni per limitare le libertà di un individuo, ad esempio la promozione della coesione e del buon ordine nella scuola, o autentiche considerazioni di salute e sicurezza, la restrizione del diritto di un individuo a manifestare la propria religione o il proprio credo può essere giustificata.

Le scuole devono essere sensibili alle esigenze di culture, razze e religioni diverse e agire in modo ragionevole per soddisfare tali esigenze, senza compromettere importanti politiche scolastiche, come la sicurezza o la disciplina".

L'Irlanda del Nord ha le stesse politiche dell'Inghilterra.

Germania

La questione dell'indossare copricapi religiosi in Germania continua a suscitare dibattiti e cause giudiziarie.

In generale, dal 2015 i singoli Stati tedeschi possono decidere autonomamente se consentire o vietare simboli o indumenti religiosi nelle loro scuole.

Ciò significa che, a seconda della zona della Germania in cui si frequenta la scuola come studenti o si lavora in una scuola come insegnanti, saranno in vigore regole diverse.

Alcuni Stati hanno scelto di vietare l'hijab, mentre altri lo hanno consentito con alcune restrizioni, come la richiesta che il viso o i capelli siano visibili.

Almeno otto Stati hanno introdotto le cosiddette "leggi sulla neutralità", che prevedono il divieto di simboli religiosi nelle aule pubbliche, anche se in molti casi il divieto non si estende ai simboli cristiani.

Nel gennaio 2020, un tribunale di Amburgo ha stabilito che una studentessa di 16 anni potesse indossare il niqab in classe: questo indumento copre l'intera testa e il viso, lasciando scoperti solo gli occhi.

Le autorità hanno affermato che, indossando il niqab, la studentessa non sarebbe stata in grado di comunicare pienamente con i suoi insegnanti o con gli altri studenti, ma il tribunale ha ritenuto che non fosse affatto così.

La libertà di religione è sancita dalla Costituzione tedesca, ma i singoli Stati e le scuole possono stabilire le proprie regole su ciò che è considerato "abbigliamento adeguato" in classe.

FILE: Kosovo Muslim woman participate in a protest against ban on headscarves in schools, in the capital Pristina on Friday, Oct. 8, 2010. Visar Kryeziu/AP

Italia

Nonostante l'elezione di un governo populista lo scorso autunno, in Italia il dibattito pubblico o politico sull'uso di abiti religiosi in classe è scarso o inesistente.

Peraltro, non sarebbe corretto parlare di vietare l'hijab o il foulard che gli studenti potrebbero indossare per motivi religiosi, quando anche le suore che insegnano in molte scuole italiane si coprono spesso il capo per motivi religiosi.

Nel 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che non c'era alcun problema con l'esposizione di grandi crocifissi da parte dello Stato italiano sulle pareti delle aule scolastiche, affermando che "non denota un processo di indottrinamento".

Kosovo

In Kosovo, Paese a maggioranza musulmana, dal 2010 è in vigore il divieto per le studentesse di indossare il velo.

I gruppi islamici del Paese balcanico hanno regolarmente chiesto l'abrogazione delle leggi che vietano di coprirsi il capo, definendole discriminatorie: ciò è accaduto sino all'agosto dello scorso anno, con un appello diretto al premier, Albin Kurti.

Scozia

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie in Scozia di solito indossano un'uniforme specifica per frequentare le lezioni.

I requisiti sugli articoli che compongono l'uniforme, compresi i colori e lo stile di pantaloni, gonne o camicie, sono stabiliti dalle singole scuole.

Tuttavia, il governo scozzese dichiara ad Euronews di "non imporre restrizioni sull'abbigliamento religioso nelle scuole".

FILE: People demonstrate in Copenhagen, Denmark, Wednesday Aug. 1, 2018, as the new ban on garments covering the face is implemented. Mads Claus Rasmussen/AP

Spagna

In Spagna non esistono norme sull'uso del velo islamico in classe.

Ogni regione può decidere in materia di istruzione: se non c'è un mandato regionale, spetta alle scuole stesse stabilire i propri codici di abbigliamento nell'ambito della loro autonomia, ecco perché è vietato in alcune scuole e consentito in altre.

Il ministero dell'Istruzione sarebbe responsabile della legislazione, e fonti interne hanno assicurato al quotidiano spagnolo 'El Confidencial' che non ci sono problemi di coesistenza per pensare di legiferare sulla questione.

Tuttavia, i crocifissi, che un tempo erano presenti nelle aule scolastiche spagnole, sono stati vietati: nel 2010, la legge sulla libertà di religione ha sviluppato la "laicità della Spagna".

Essa afferma: "I simboli religiosi non possono essere esposti nei luoghi pubblici, ad eccezione di quelli di valore storico-artistico, architettonico e culturale tutelati dalla legge".

Svezia

Alla fine del 2022, la Corte amministrativa suprema della Svezia ha stabilito che le autorità locali non hanno la possibilità di vietare il velo o indumenti simili nelle scuole.

Il tribunale ha ritenuto che le leggi esistenti sulla libertà di espressione tutelino il diritto degli studenti di esprimere la propria appartenenza religiosa.

Il caso è nato quando due comuni volevano vietare il velo ai bambini delle scuole materne ed elementari, sino alla sesta classe.

In un caso, il divieto sarebbe stato esteso anche agli insegnanti.

In passato, anche il parlamento svedese ha respinto le proposte di divieto del velo: il Comitato costituzionale non ha trovato motivi per una nuova legislazione che vietasse il velo nella società, o per i bambini in determinate attività.

"Limitare il diritto di indossare il velo ha effetti sugli individui e costituisce quindi una limitazione della libertà di espressione", ha dichiarato all'epoca il ministro della Giustizia svedese in un comunicato stampa.