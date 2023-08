Il supermercato della città di Tampere ha persino un golden retriever ufficiale che testa i bocconcini per cani e ne condivide i risultati in video su Instagram

Un supermercato finlandese sta dando il benvenuto ai clienti con cani al seguito, predisponendo carrelli appositamente adattati che consentono ai proprietari di portare i loro cagnolini a fare la spesa.

La catena di negozi di alimentari Kesko, nella città di Tampere, ha introdotto il "Koirakärry" - carrello per cani - come modo per accogliere un maggior numero di clienti proprietari di cani in uno dei suoi negozi, dove di solito solo gli animali di servizio sono ammessi nelle corsie.

"L'idea è già in uso in alcuni Paesi, ma non in Finlandia, e noi abbiamo molti proprietari di cani nelle vicinanze", spiega ad Euronews Matilda Tistelgren, che gestisce il supermercato insieme a Joona Pesonen.

FILE: Dog-friendly supermarket operators Joona Pesonen (L) and Matilda Tistelgren (R) Instragram @kmkissanmaa

I carrelli sono dotati di una cuccia sul fondo e di una clip per guinzagli o pettorine: una versione futura del carrello, peraltro, potrebbe includere una piccola rampa per consentire ai cani di entrare senza aiuto.

Da quando hanno assunto la gestione del supermercato nel quartiere Kissanmaa di Tampere - che, curiosamente, si traduce come "Terra dei gatti" - Matilda e Joona hanno introdotto altre innovazioni per gli animali domestici.

Il retriever della coppia, Tove, appare su Instagram con video "Tove Tastes" in cui assaggia diversi bocconcini per cani.

"I nostri clienti lo adorano - aggiunge Matilda - in questa zona della città ci sono molti proprietari di cani, abbiamo già molti clienti abituali pelosi".