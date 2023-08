Una donna ha perso la vita e un uomo è in gravissime condizioni: illesa una bambina che era con loro. I due israeliani sono stati colpiti, probabilmente da un commando palestinese, mentre erano in macchina vicino all'insediamento ebraico di Beit Hagai, nei pressi di Hebron

Una cittadina israeliana di circa 40 anni è stata uccisa e un uomo è stato ferito in un attacco a colpi d'arma da fuoco a sud di Hebron, in Cisgiordania.

Lo hanno riferito i servizi di pronto soccorso israeliani accorsi sul posto, secondo cui l'uomo, circa 40 anni, sarebbe in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni i due israeliani sono stati colpiti - probabilmente da sicario palestinese - mentre erano in macchina vicino all'insediamento ebraico di Beit Hagai, nei pressi di Hebron.

L'esercito di Tel Aviv ha confermato che l'attacco a colpi d'arma da fuoco è avvenuto ai danni dei due israeliani a bordo di un'auto che stava transitando sulla Route 60, la principale strada nord-sud della Cisgiordania, vicino a Hebron.

Nella vettura con i due - secondo i servizi di pronto soccorso - c'era anche una bambina di circa 6 anni che è rimasta illesa.

Il portavoce militare ha anche confermato la morte della donna e che l'uomo versa in gravi condizioni.

Secondo la tv Kan, i tre israeliani erano a bordo dell'auto che è stata affiancata da un'altra, da cui sono stati sparati i colpi che hanno ucciso la donna e ferito l'uomo.

L'auto dell'attentato si è poi dileguata

Le immagini della scena del delitto mostrano la berlina delle vittime in frantumi, crivellata di fori di proiettile.

L'automobile dove si trovavano i due cittadini israeliani. (21.8.2023) Mahmoud Illean/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

L'uomo armato è fuggito, spingendo le forze di sicurezza israeliane a intraprendere la loro seconda caccia all'uomo in tre giorni.

I militari hanno chiuso tutti gli ingressi a Hebron e in altre città a sud e ad est.

Il gruppo militante di Hamas e la Jihad islamica palestinese hanno elogiato l'attacco come risposta all'espansione dell'attività di insediamento di Israele in Cisgiordania, ma si sono fermati prima di rivendicare la responsabilità.

L'esercito israeliano pattuglia la zona dove è avvenuto l'attacco. (21.8.2023) Mahmoud Illean/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Quello di oggi (lunedì 21 agosto) è il secondo attentato in tre giorni: sabato scorso sono stati uccisi altri due israeliani, padre e figlio, che si erano fermati ad una stazione di servizio-autolavaggio di Huwara, in Cisgiordania, per far riparare e lavare la loro auto.

Come sempre, la situazione nei Territori è esplosiva.

Anche le rappresaglie dei coloni ebrei contro i palestinesi hanno acuito le tensioni.

Nella tarda serata di domenica, i coloni israeliani hanno lanciato pietre e bombe incendiarie contro una casa palestinese a sud di Nablus, vicino al luogo dell'attacco mortale di sabato scorso, provocando danni, ma nessun ferito.

Una tragica statistica

Quasi 180 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano in Cisgiordania dall'inizio di quest'anno, secondo un conteggio dell'Associated Press.

Israele afferma che la maggior parte dei palestinesi uccisi erano militanti. Ma sono stati uccisi anche i giovani che lanciavano pietre mentre protestavano contro le incursioni militari israeliane e coloro che non erano neppure coinvolti negli scontri.

Circa 30 persone sono state uccise da attacchi palestinesi contro israeliani durante questi primi mesi del 2023.

Israele afferma che i raid hanno lo scopo di smantellare le reti militanti e contrastare futuri attacchi.

I palestinesi affermano che i raid di Tel Aviv minano le loro forze di sicurezza, ispirano la voglia di vendetta dei militanti e rafforzano il controllo israeliano sulle terre che i palestinesi sperano di avere per un futuro Stato indipendente.

Israele conquistò la Cisgiordania nella guerra in Medio Oriente del 1967, insieme a Gerusalemme est e alla Striscia di Gaza.