Israele in strada contro le riforme del governo

Gli israeliani si riuniscono in Kaplan Street per protestare per la 32a settimana contro i controversi piani di riforma giudiziaria del governo di estrema destra che gli oppositori vedono come una minaccia alla democrazia.

Gli israeliani si riuniscono in Kaplan Street per protestare per la 32a settimana contro i controversi piani di riforma giudiziaria del governo di estrema destra che gli oppositori vedono come una minaccia alla democrazia.