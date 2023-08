Spagna: Leonor, la principessina in mimetica

La giovane principessa immortalata prima di entrare in caserma per cominciare il suo addestramento - Diritti d'autore Fotograma EBU

La figlia di Re Felipe e di Letizia Ortiz, a soli 17 anni, sta per entrare in accademia militare per cominciare un percorso triennale di addestramento che la accompagnerà verso le alte cariche che dovrà ricoprire in qualità di erede al trono di Spagna