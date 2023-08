La mossa apre la strada per l'Esercito ucraino verso Berdyansk e Mariupol, in mano alla Russia

Non accennano a fermarsi i pesanti combattimenti in prima linea in Ucraina: lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine riferisce che l'avanzata delle truppe russe in direzione Kupyansk, Lyman e Bakhmut è stata scoraggiata.

PUBBLICITÀ

Continuano invece le operazioni offensive di Kiev verso le città di Bakhmut, Melitopol e Berdyansk.

In questo contesto, l'Ucraina professa progressi sul fronte meridionale: Hanna Maliar, vice titolare del ministero della Difesa, dà infatti notizia che il villaggio di Urozhaine, a poco più di 90 km dal Mar d'Azov, nella regione di Donetsk, è stato liberato.

La cittadina si trova vicino a Staromlynivka, che secondo gli analisti militari funge da roccaforte russa nell'area.

Tra conquiste e rallentamenti

La mossa apre la strada per l'Esercito ucraino verso Berdyansk e Mariupol, in mano alla Russia.

Kiev afferma che la sua spinta controffensiva sta progredendo più lentamente di quanto avrebbe voluto, a causa dei vasti campi minati russi e delle linee difensive avversarie.

Droni russi hanno colpito i magazzini di grano, rimasti danneggiati, nel porto commerciale di Reni, sul fiume Dunai, nella regione di Odessa, durante l'attacco notturno.

Intanto, la prima nave da carico ha lasciato il porto di Odessa attraverso una nuova rotta marittima, direzione Bosforo, con a bordo più di 30.000 tonnellate, viveri inclusi.

Il ministero della Difesa russo, infine, fa sapere di aver abbattuto tre droni ucraini nella regione di Kaluga, a sud-ovest di Mosca.