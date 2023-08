Violenze nel calcio nel mirino dell'Uefa, dopo la morte di un tifoso greco ad Atene, negli scontri con gli ultras croati della Dinamo Zagabria. Incontro tra Ceferin, il primo ministro Mitsotákis e i proprietari dei quattro club più importanti di Grecia

L'Uefa e la Grecia corrono ai ripari.

Lunedi 7 agosto un tifoso greco di 29 anni è stato accoltellato a morte, ad Atene, prima della partita AEK-Dinamo Zagabria, valida per i preliminari di Champions League di calcio.

In Grecia in occasione della finale di Supercoppa europea, il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha incontrato ad Atene il primo ministro greco Kyriakos Mitsotákis.

Parole forti, quelle pronunciate da Ceferin.

"Il problema della violenza e degli hooligans non è solo greco, ma di tutto il Continente. Chiedo a tutti a livello europeo di contribuire a eliminare questo cancro. Questo è il cancro del calcio. E quelli non sono tifosi di calcio. Non chiamateli tifosi di calcio, perché non lo sono. Sono persone che usano il calcio per le loro idee idiote".

Alla presenza di Ceferin e Mitsotákis , si è tenuto un incontro con i proprietari delle quattro squadre di calcio più importanti di Grecia: Olympiakos, Panathinaikos, AEK e PAOK.

"Mi auguro sinceramente che non sia necessario che il governo attivi l'ultima punizione che abbiamo a nostra disposizione, che è l'esclusione temporanea delle squadre greche dalle competizioni europee per club di calcio", ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotákis.

"Sono sicuro che non dovremo arrivare a questo punto e credo che tutti si siano resi conto di quanto sia grave la situazione, ma anche di quanto sia determinato il governo ad affrontare questo male alla radice".

"Prigionieri di guerra"

Più di 100 persone, per lo più cittadini croati, sono state arrestate con l'accusa di omicidio e appartenenza a una banda criminale in seguito ai fatti di Atene del 7 agosto scorso, in cui ha perso la vita il tifoso greco.

Sono quasi tutti membri dei "Bad Blue Boys", gruppo ultrà della Dinamo Zagabria.

Il presidente croato Zoran Milanović ha accusato le autorità greche di trattare i tifosi arrestati come "prigionieri di guerra".

Dopo la vittoria dell'AEK 2-1 a Zagabria martedi sera, sabato è in programma il match di ritorno ad Atene.