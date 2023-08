Nave di epoca romana emerge da una miniera di carbone serba

La miniera sorge vicino all'antica città romana di Viminacium. Tre anni fa vennero rinvenuti gli scheletri di altre tre imbarcazioni

Da una miniera di carbone serba, vicino a Kostolac, emerge un'antica nave romana che potrebbe risalire al III o IV secolo d.C.

Ed è corsa contro il tempo per gli archeologi serbi al fine di mettere al sicuro lo scheletro dell'imbarcazione rinvenuta in una grande cava di carbone. La miniera di superficie della città di Kostolac si trova vicino all’antica città romana di Viminacium (un tempo capitale della Mesia superiore e base di un distaccamento della flotta Romana sul Danubio) e scoperte di questio tipo non sono nuove.

Una miniera ricca di sorprese archeologiche

Già nel 2020 gli escavatori dei minatori portarono alla luce tre navi di epoca romana, sepolte nel fango di un antico letto del Danubio da almeno 1.300 anni. La più grande era una nave fluviale a fondo piatto, lunga 15 metri. Due barche più piccole, ciascuna ricavata scavando un unico tronco d’albero, potrebbero anche essere state delle piroghe (monossili) usate dagli invasori per attraversare il fiume e attaccare la frontiera romana.

All’epoca dell’Impero romano, il Danubio o uno dei suoi rami più grandi scorrevano nella terra dove oggi sorge la miniera. Le tre navi giacevano sepolte sotto 7 metri di limo e argilla che le hanno conservate per secoli in buone condizioni. Tre anni fa sono state portate alla luce dagli escavatori dei minatori, che le hanno però rovinate: «Circa il 35-40% della nave grande è stato danneggiato», aveva dichiarato ad Ars Technica l’archeologo Miomir Korac, direttore dell’Istituto archeologico e capo del Viminacium science project. "Tuttavia abbiamo raccolto tutti i pezzi e dovremmo essere in grado di ricostruirla quasi per intero». La nave grande aveva un ponte, almeno sei paia di remi e montava la vela latina triangolare. L’equipaggio consisteva di 30-35 marinai e lo scafo mostra segni di riparazione.

I motoscafi al tempo dei romani

Al contrario, le due piroghe scoperte erano molto più rudimentali, sebbene una avesse decorazioni scolpite sullo scafo. Venivano chiamate monossili ed erano una sorta di mezzi da sbarco. Un monossile non è una nave da combattimento. È solo un modo per attraversare il fiume e invadere a terra", aveva precisato Korac.

La mancanza di segni di combattimento e di manufatti sulle barche, ha impedito di identificarne lo scopo nell'immediato. "Le navi furono abbandonate o evacuate. Non affondarono improvvisamente col carico", disse Korac "Se ciò accadde durante l’invasione barbarica e il ritiro delle truppe romane, la nave grande potrebbe essere abbandonata e affondata per non cadere nelle mani del nemico".

I tre relitti ssono stati immediatamente trasferiti nel vicino parco archeologico.