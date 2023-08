Bergoglio visita il santuario di Fatima

Nuova tappa lusitana in occasione degli eventi legati alla giornata mondiale della gioventù

Papa Francesco ha visitato sabato la città portoghese di Fatima per pregare nel santuario noto per le profezie apocalittiche che hanno trovato nuova rilevanza con la guerra della Russia in Ucraina. Decine di migliaia di fedeli, stimati dalle autorità in 200,00 hanno acclamato il Pontefice.

Il vescovo portoghese di Fatima Jose Ornelas ha parlato insieme a Francesco e ha chiesto la pace nei conflitti mondiali che colpiscono drammaticamente i bambini, compresa la guerra in Ucraina.

Il viaggio è stato una breve escursione da Lisbona, dove Francesco ha presieduto le celebrazioni della Giornata Mondiale della Gioventù, il grande evento cattolico che ha riunito quasi 1 milione di giovani cattolici. Di ritorno nella capitale lusitana per una veglia del sabato sera, domenica presiederà una messa conclusiva, dove sarà annunciato il luogo della prossima edizione di questa festa della fede.