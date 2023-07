L'addio alle scene di Elton John a Stoccolma

Di Euronews

Il 76enne britannico ha chiuso il suo tour da 330 concerti nella capitale svedese, scrivendo la parola fine su 52 anni di carriera

Un commosso Elton John ha dato l'addio alle scene, sabato sera a Stoccolma, in Svezia, per il concerto di chiusura del suo ultimo - lungo - tour da 330 date, tra Europa, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. 24 canzoni, tra cui le celeberrime "Candle In The Wind" e "Crocodile Rock", che hanno racchiuso 52 anni di carriera dell'eclettico cantautore e musicista britannico.

"Voglio godermi la mia famiglia, i miei figli, mio ​​marito, tutto”, ha detto Elton John nella sua ultima serata sul palco. “Me lo sono guadagnato. E non me ne pento stasera. Voglio ringraziare la band, la troupe, tutti. Mi mancherete tanto ragazzi, ma ci vediamo molto prima di quanto pensiate. Vi amo!”.

Il 76enne ha vinto cinque Grammy Award e si è esibito in circa 4.600 concerti in giro per il mondo.