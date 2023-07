La Francia piange Léon Gautier, l'ultimo veterano del D-Day

Léon Gautier partecipò nelle unità d'élite francesi allo sbarco in Normandia, il 6 giugno del 1944

La Francia piange la morte di Léon Gautier, l'ultimo sopravvissuto di un'unità d'élite francese che partecipò a fianco dell'esercito americano all'operazione Overlord, lo sbarco in Normandia il 6 giugno del 1944.

Gautier si è spento all'età di 100 anni a Ouistreham, dove ha vissuto i suoi ultimi anni di vita. La sua ultima apparizione in pubblico risale ad appena un mese fa, quando ha partecipato, insieme al presidente Emmanuel Macron, alle commemorazioni del 79° anniversario del D-Day. Ha sempre ricordato che la sua unità fu decimata in quel giorno e in quelli successivi. Dei 177 membri ne rimasero vivi appena due decine.

"Ero un patriota"

L'ex militare transalpino non aveva ancora compiuto 17 anni quando in Europa scoppiava la Seconda guerra mondiale. Originario di Rennes, cercò da subito di impegnarsi per difendere la propria patria: "Ero un patriota, venivamo dalla Prima guerra mondiale e non avevamo una buona opinione dei tedeschi. Mio padre e mio nonno avevano combattuto al fronte".

Arruolato tra i fucilieri nella marina, fu imbarcato sulla corazzata Le Courbet nel febbraio del 1940: fu l'ultima nave a lasciare le coste francesi, prima di riparare in Inghilterra.